Lavrov'dan ABD'nin olası tampon bölgeye göndermek istediği taraflara çağrı: Üç kez düşünün

ABD'nin Suriye'de kurulması planlanan tampon bölgede kontrolün kimde olacağı konusunda tek taraflı karar alma planlarının gayrimeşru olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'un bu bölgeye dahil etmek istediği tüm taraflara 'üç kez düşünme' çağrısı yaptı.

Lavrov, "Tampon bölge adı verilen bölgede güvenliği kimin sağlayacağına bizzat karar vereceklerini açıklayan ABD'nin bir perspektife sahip olduğunu sanmıyorum. Bu, gayrimeşru bir açıklama. ABD'nin bu bölgeye göndermek istediği herkese böyle hukuka aykırı bir eylemde bulunmadan üç kez düşünmesini samimiyetle tavsiye ediyorum" dedi.

'KÜRTLER GELENEKSEL OLARAK YAŞADIKLARI BÖLGELERE DÖNMELİ'

Lavrov, ABD'nin Suriye'den çekilme planlarının konuşulduğu bu dönemde terör tehdidinin Suriye'nin kuzeydoğusuna dönmeyeceğinden emin olunması gerektiğini kaydetti. Bununla birlikte Lavrov, Kürtleri geleneksel olarak yaşadıkları bölgelere geri döndürülmesi gerektiğini, zira ABD'nin Kürtlere geleneksel Arap topraklarına ittiğini ve böylece Kürtlerle Araplar arasında çatışmayı provoke ettiğini vurguladı.

Tüm bu konuların 14 Şubat'ta Soçi'de Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin yaptığı zirvede istişare edildiğini anımsatan Lavrov, "1998 tarihli Suriye-Türkiye anlaşması (Adana Anlaşması) temelinde mutabakat sağlandı. Anlaşmanın tam olarak nasıl uygulanacağı, Suriye, Rusya ve Türkiye orduları arasındaki görüşmelerde ele alınacak" diye konuştu.

Washington Post (WP) gazetesinin ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), henüz hiçbir ülke birlik göndermeyi önermese de, Suriye'nin kuzeydoğusunda tampon bölge kurma planları üzerinde çalışmaya başladı.

Plana göre Avrupalı ülkelerin 1500 asker göndereceğini belirten kaynaklar, bunun gerçekleşmesi halinde Trump'ın 200 ABD askerini bu bölgede bırakmak istediğini söylemişti.