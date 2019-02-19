Kırım'da yarımadanın tarihiyle ilgili tartışmalı ders kitapları okullardan kaldırıldı

Daha önce, Kırım Tatarları Konseyi, Kırım Cumhuriyeti Lideri Sergey Aksenov'dan okul ve halk kütüphanelerinden Kırım tarihiyle ilgili onuncu sınıfta okutulan ders kitaplarının kaldırılmasını talep etmişti. Kırım Tatarlarının Alman işgalcilerinin işbirlikçisi ve suç ortağı olarak gösterildiği sözkonusu ders kitabında, Kırım Tatar halkının İkinci Dünya Savaşı'ndaki zafere katkılarından hiç bahsedilmediği belirtilmişti.
Ders kitabında metodolojik hatalar tespit eden Kırımlı tarihçi Andrey Malgin ise, Kırım'da işbirlikçilik konusunun çocuk ve eğitim literatüründe yer almaması gerektiğini belirtti.
İkinci Dünya Savaşı yıllarında Kırım Tatarlarının yanı sıra aralarında, Yunan, Bulgar, Alman ve Ermenilerin de bulunduğu 20'den fazla millet zorla göç ettirildi. 180 bin dolayında Kırım Tatarı yarımadadan sürüldü. Kırım'ın yeniden Rusya'ya bağlanmasından sonra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Tatarları ve diğer halkların rehabilitasyonuna ilşkin bir kararname çıkardı.
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