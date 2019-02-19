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18:19 19 Şubat 2019
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    Kırım’da Rus çocuklar Tatarca öğreniyor

    Kırım'da yarımadanın tarihiyle ilgili tartışmalı ders kitapları okullardan kaldırıldı

    © Sputnik / Aleksandr Polegenko
    Rusya
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    Kırım Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Natalya Gonçarova, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Kırım-Tatar toplumu temsilcilerinin şikayeti üzerine Kırım tarihine ilişkin ders kitaplarının okullarda kaldırıldığını söyledi.

    Kırım Tatarları
    © Sputnik / Yuriy Lashov
    Kırım Tatarları, Kırım'ın tarihi ile ilgili ders kitabının okullardan kaldırılmasını talep etti
    Okullardan toplatılan ders kitaplarının geleceğinin bir çalışma grubu tarafından belirleneceğini belirten Gonçarova, "Bundan sonra ne yapılacağına karar vereceğiz. Metodolojik öneri ya da paragrafların düzeltilmesi konusuna çalışma grubu karar verecek" dedi.

    Daha önce, Kırım Tatarları Konseyi, Kırım Cumhuriyeti Lideri Sergey Aksenov'dan okul ve halk kütüphanelerinden Kırım tarihiyle ilgili onuncu sınıfta okutulan ders kitaplarının kaldırılmasını talep etmişti. Kırım Tatarlarının Alman işgalcilerinin işbirlikçisi ve suç ortağı olarak gösterildiği sözkonusu ders kitabında, Kırım Tatar halkının İkinci Dünya Savaşı'ndaki zafere katkılarından hiç bahsedilmediği belirtilmişti.

    Kırım'da Hıdırellez şenlikleri
    © Sputnik / Aleksey Malgavko
    Kırım Tatarları, Rusya ile birleşmeden sonraki değişimleri Türkiye’de anlattı
    Konuyla ilgili bir açıklama yapan Duma Milletvekili Ruslan Balbek, ders kitabının özel denetimden geçeceğini, hukuki ve siyasi bir değerlendirmeye tabi tutulacağını söyledi.

    Ders kitabında metodolojik hatalar tespit eden Kırımlı tarihçi Andrey Malgin ise, Kırım'da işbirlikçilik konusunun çocuk ve eğitim literatüründe yer almaması gerektiğini belirtti.

    İkinci Dünya Savaşı yıllarında Kırım Tatarlarının yanı sıra aralarında, Yunan, Bulgar, Alman ve Ermenilerin de bulunduğu 20'den fazla millet zorla göç ettirildi. 180 bin dolayında Kırım Tatarı yarımadadan sürüldü. Kırım'ın yeniden Rusya'ya bağlanmasından sonra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Tatarları ve diğer halkların rehabilitasyonuna ilşkin bir kararname çıkardı.

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    Etiketler:
    Kırım Tatarları, Kırım, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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