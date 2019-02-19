Roscosmos, Gagarin’in yaptığı ilk uzay yolculuğunu deneme imkânı verecek

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) sayesinde, uzaya çıkan ve Dünya'nın yörüngesinde tur atan ilk kişi Yuri Gagarin'in Vostok 1 uzay aracı ile 12 Nisan 1961'de yaptığı yolculuğu deneyimleme şansı sunuyor.

Roscosmos'un yeni projesi ile ‘Gagarin olmak isteyenler' hayallerine ulaşabilecek.

Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin'in Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, Gagarin'in 1961'de yaptığı yolculuğu deneyimleme imkânı verilecek. Bu sayede uzaydan Dünya'yı görmek isteyenler için hazırlık süreci kısaltılmış olacak.

Это первый контракт на полёт космонавтов-любителей за 10-летний период отсутствия туристов на борту МКС.

Также запускаем проект облёта Земли по короткому "гагаринскому" маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полёту желающих увидеть нашу планету из космоса. https://t.co/4uIZUJwYWB — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) February 19, 2019

​Rogozin, Roscosmos ve ABD'li Space Adventure isimli uzay şirketinin, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) 10 yıl sonra ilk kez turist taşımak için bir anlaşma imzalandığını da yazdı.

Anlaşma çerçevesinde 2021'den önce UUİ'ye iki profesyonel olmayan astronot götürülecek.

Gagarin'nin Dünya'nın yörüngesi çevresindeki uçuşu 108 saat sürmüştü. Rus kozmonot daha sonra atmosfere yeniden girmiş ve karadan 7 kilometre yükseklikte kapsülden paraşütle atlamıştı.