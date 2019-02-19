Roscosmos, Gagarin’in yaptığı ilk uzay yolculuğunu deneme imkânı verecek

Roscosmos'un yeni projesi ile ‘Gagarin olmak isteyenler' hayallerine ulaşabilecek.
Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin'in Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, Gagarin'in 1961'de yaptığı yolculuğu deneyimleme imkânı verilecek. Bu sayede uzaydan Dünya'yı görmek isteyenler için hazırlık süreci kısaltılmış olacak.
Это первый контракт на полёт космонавтов-любителей за 10-летний период отсутствия туристов на борту МКС.— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) February 19, 2019
Также запускаем проект облёта Земли по короткому "гагаринскому" маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полёту желающих увидеть нашу планету из космоса. https://t.co/4uIZUJwYWB
Anlaşma çerçevesinde 2021'den önce UUİ'ye iki profesyonel olmayan astronot götürülecek.
Gagarin'nin Dünya'nın yörüngesi çevresindeki uçuşu 108 saat sürmüştü. Rus kozmonot daha sonra atmosfere yeniden girmiş ve karadan 7 kilometre yükseklikte kapsülden paraşütle atlamıştı.
Yuri Gagarin — First Man in Space in 1961 Stock Video b-roll— Buyout Footage (@buyoutfootage) February 6, 2019
Yuri Gagarin shares a laugh with fellow cosmonauts as he is suited up and placed in the capsule of Vostok 1 on April 12, 1961. He is the first human launched into space and completes a single orbit around the earth. pic.twitter.com/9NulYLbV5b
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