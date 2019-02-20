Dağıstan'da bombalı saldırı engellendi

Derbent ilçesine bağlı Belici köyünde gerçekleştirilen operasyonda, güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık veren terörist, çıkan çatışmada öldürüldü.

Kimliği tespit edilen teröristin silah kaçakçılığı suçundan hüküm giydiği ve bir süre önce cezaevinden çıktığı belirtildi.

EVDE YAPILAN ARAMADA PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Ulusal Terörle Mücadele Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Teröristin ikamet ettiği evde yapılan aramalarda, el yapımı patlayıcıların hazırlandığı bir laboratuvar ve toplam ağırlığı 30 kilogramı bulan patlayıcı yapımında kullanılan bir çok bileşen bulundu.

Arama sırasında ayrıca, silah, mühimmat ve canlı bomba yeleği ele geçirildi. Operasyonda asker ve siviller arasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.