Esad'ın danışmanından İdlib açıklaması: Her santimini geri alma niyetindeyiz

Şaban, Şam'ın teröristlerin İdlib'den ayrılmasını sağlamaya yönelik koridorlar açmak isteyip istemediği yönündeki soruya "Bu askeri bir konu, benim vazifem değil. Neler olabileceğine dair bir düşüncem yok" yanıtını verdi.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Danışmanı Buseyna Şaban, Şam’ın Suriye’nin her santimini geri almak istediğini, İdlib’de atılacak ileriki adımların Soçi’de Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasındaki görüşmede ele alındığını ifade etti.
Şaban, Şam'ın teröristlerin İdlib'den ayrılmasını sağlamaya yönelik koridorlar açmak isteyip istemediği yönündeki soruya "Bu askeri bir konu, benim vazifem değil. Neler olabileceğine dair bir düşüncem yok" yanıtını verdi.
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