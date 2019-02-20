Esad'ın danışmanından İdlib açıklaması: Her santimini geri alma niyetindeyiz

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Danışmanı Buseyna Şaban, Şam’ın Suriye’nin her santimini geri almak istediğini, İdlib’de atılacak ileriki adımların Soçi’de Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasındaki görüşmede ele alındığını ifade etti.

Valday Tartışma Kulübü tarafından Moskova'da düzenlenen bir konferansta konuşan Şaban, "(Rusya lideri Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail) Sayın Bogdanov, üçlü zirvede İdlib'in ve nelerin yapılabileceğini konuşulduğunu söyledi. Ben de şunu eklemek istiyorum: Suriye, topraklarının her santimini kurtarmak istiyor" dedi.

Şaban, Şam'ın teröristlerin İdlib'den ayrılmasını sağlamaya yönelik koridorlar açmak isteyip istemediği yönündeki soruya "Bu askeri bir konu, benim vazifem değil. Neler olabileceğine dair bir düşüncem yok" yanıtını verdi.