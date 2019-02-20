Ryabkov: ABD bizim partnerimiz değil, onlarla ilişkilerimizde 'stratejik sabır' anlayışını uyguluyoruz

© Sputnik / Aleksey Filippov Putin: Rusya kendisine füze fırlatılması kararı alınan toprakları da vurabilecek

‘Mejdunarodnaya Jizn' (Uluslararası Yaşam) dergisine konuşan Ryabkov "ABD bizim partnerimiz değil. Bir zamanlar ‘stratejik sabır' terimini kullanıyorlardı. Öngörülebilir bir gelecekte Washington'la ilişkilerde uygulanması gerekli görülen ve olanları tanımlayan yaklaşım için uygun tanımın bu olduğunu düşünüyorum" dedi.

Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi uzmanı Sergey Karaganov'un ABD ile ilişkilerde ‘alaycı bir tavır takınılması' gerektiği yorumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Ryabkov açıklamalarına şöyle devam etti: "İroni konusuna gelince, zaman zaman gerekli. Ancak her şey ölçülü olmalı. Ciddi konular espri konusu yapılmamalı. Ciddi şeyler ciddi konuşulmalı."

'İLİŞKİLER ÇIKMAZDA DEĞİLSE DE ÇIKMAZA YAKIN BİR DURUMDA'

Ryabkov, "İlişkilerde, çıkmazda olmasa da çıkmaza yakın alanlar var. Ne yazık ki ABD ile ilişkileri bu şekilde tanımlandırabilirim. Ancak bu belirli bir durumun gelişimi için hareket etmediğimiz, mevcut krizden çıkılmasını sağlayabilecek teklifler sunmadığımız anlamına gelmiyor. Geçen yıl ve içinde bulunduğumuz yıl ABD'lilere çok fazla fikir ve teklif sunduk. Bize göre tüm bu teklifler yapılabilir ve yapılması gereken tekliflerdi" ifadelerini kullandı.

‘Strateik sabır', bir başka ülke ile ilişkilerde avantaj elde etmek veya yapıcı diyaloğun başlatılması için kullanılabilecek anların beklendiği bir tahammül sürecini ifade ediyor.