Rusya, Poseidon insansız sualtı aracının görüntülerini ilk kez yayınladı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Poseidon denizaltı aracının testlerinin başarıyla sonuçlandığını açıklamıştı. Bakanlık, aracın test görüntülerini ilk kez yayınladı.
Videoda Poseidon'un insansız araç taşıyan denizaltı görevi gören bir konteynerden çıktığı anlar görülüyor.
© Sputnik / Aleksey Filippov
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Meclis'e hitabında Poseidon tipi uzun menzilli nükleer torpidolarla silahlandırılmış ilk sualtı aracının bu baharda suya indirileceğini söylemişti.
Putin'e göre, Poseidon araçları, yüksek derinliklerde ve çoğu modern denizaltıdan yüksek hızla kıtalararası yolculuk yapabiliyor.
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