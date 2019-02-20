Rus vekil: Avrupa'ya orta menzilli füzeler konuşlandırılması halinde Rus silahları, NATO karargahını hedef alacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yıllık Federal Meclis ile ulusa sesleniş konuşmasında yaptığı 'ABD'nin Avrupa'ya orta menzilli füzeler konuşlandurması halinde Rusya, aynı şekilde yanıt vermek zorunda kalacak' açıklamasını değerlendiren Şamanov, "Karar alma merkezleri, yani Brüksel'deki NATO karargahı, NATO ülkelerinin komuta merkezleri ve herhangi bir silahın kullanımında yer alan birçok diğer tesis, Avrupa'ya orta menzilli füzeler konuşlandırılması halinde Rus silahlarının hedefinde olacak" dedi.

'KARAR ALMA HAKKIMIZI SAKLI TUTACAĞIZ'

NATO'nun Rusya'yla normal müzakere sürecine girmesi gerektiğinin altını çizen Şamanov, Moskova yönetiminin bu süre başlayıncaya kadar gelişmeleri dikkatle takip etme ve öncelikle Rusya'nın çıkarına olan ve egemenliğin korunmasını etkileyen kararları alma hakkını saklı tutacağını vurguladı.

Federal Meclis ve ulusa seslenen Putin "Rusya füzelerin kendisine fırlatıldığı toprakları vurabilecek silahlar geliştirmek ve konuşlandırmakla kalmayacak, bu füzelerin fırlatılmasına ilişkin kararın alındığı toprakları (ABD) da vurabilecek silahlar geliştirecek ve konuşlandıracak" demişti.