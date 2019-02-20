Rusya: İdlib'deki militanlara yönelik askeri harekat kaçınılmaz

Basın mensuplarının İdlib'e olası harekata ilişkin sorularını yanıtlayan Bogdanov, "Bunun kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Zira teslim olmayan militanlar, doğal olarak, yok edilmeli. Bu konu eylül ayında Türk partnerlerimizle ve diğer tüm ilgili taraflarla istişare edildi" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Eylül'de Soçi'de yaptıkları görüşmede İdlib'de 15 Ekim'e kadar silahsızlandırılmış bölge kurulması konusunda mutabakata varmıştı. Mutabakatı belirlenen süreye kadar yerine getiremeyen Ankara, ek süre talep etmiş ve güvenlik garantisi veremediği için İdlib'de ortak devriyenin ertelenmesini istemişti.