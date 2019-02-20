Rusya'da şapel şeklinde vodka şişesi tepki çekti

Krasnoyarsk'ta 19. yüzyıldan kalma olan kentin sembölü niteliğindeki Paraskeva Pyatnitsa şapeli, ‘vodka şişesi oldu.' Yaklaşık 40 dolara satılan vodkanın fotoğrafları hızla internette yayıldı.
Şapelin vodka tasarımı olarak ticari amaçla kullanılması tepki çekti.
В магазинах г.Красноярск появились бутылки водки в виде часовни Параскевы Пятницы.#духовная_скрепа#накатим pic.twitter.com/FJLAew11oO— Иpuнчuк (@fillip_ina) February 19, 2019
Krasnoyarsk'taki resmi dini kurumlardan bir açıklama gelmezken, bir kilise sözcüsü konuyla ilgili hukuki işlem başlatılması gerektiğini savundu.
Rusya yasaları gereği, dini inançlara yönelik hakaret niteliğinde eylemler suç olarak görülüyor ve 3 yıla kadar hapis cezasına yol açabiliyor.
Paraskeva Pyanitsa şapeli, Hristiyan bir azizin adını taşıyor ve kentteki Karaulnaya dağının üzerinde bulunuyor. Şapelin yanı sıra Yenisey Nehri de kentin sembolleri arasında.
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