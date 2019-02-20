Rusya'da şapel şeklinde vodka şişesi tepki çekti

Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde bir firmanın kentin ünlü Paraskeva Pyatnitsa şapeli şeklinde tasarlanan bir şişe içinde vodka satması tepkilere neden oldu.

Krasnoyarsk'ta 19. yüzyıldan kalma olan kentin sembölü niteliğindeki Paraskeva Pyatnitsa şapeli, ‘vodka şişesi oldu.' Yaklaşık 40 dolara satılan vodkanın fotoğrafları hızla internette yayıldı.

Şapelin vodka tasarımı olarak ticari amaçla kullanılması tepki çekti.

​Krasnoyarsk'taki resmi dini kurumlardan bir açıklama gelmezken, bir kilise sözcüsü konuyla ilgili hukuki işlem başlatılması gerektiğini savundu.

Vodkayı satan firmada ise ürünlerinde kimsenin inancına yönelik bir hakaret olmadığını belirtti. Rus basınına konuşan bir firma yetkilisi, yıllardır şapel tasarımlı şişelerde vodka satıldığını, birilerini gücendirmek için değil, kentin sembolü olarak üretildiğini söyledi.

Rusya yasaları gereği, dini inançlara yönelik hakaret niteliğinde eylemler suç olarak görülüyor ve 3 yıla kadar hapis cezasına yol açabiliyor.

Paraskeva Pyanitsa şapeli, Hristiyan bir azizin adını taşıyor ve kentteki Karaulnaya dağının üzerinde bulunuyor. Şapelin yanı sıra Yenisey Nehri de kentin sembolleri arasında.