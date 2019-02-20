İlk Su-57'ler 2019'da Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne teslim edilecek

Slyusar, "Ordu-18 forumunda beşinci nesil çok işlevli savaş uçağı Su-57 ve çok işlevli MiG-35'lerin üretimi ve tedariki için savunma bakanlığıyla iki sözleşme imzaladık. İlk Su-57 savaş uçakları bu yıl Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne teslim edilecek" dedi.
Savunma bakanlığının yakın zamanda bu uçaklardan 15 adet almayı planladığını belirten Slyusar, Su-57'nin ikinci aşama motoru test uçuşlarının geçen yılın sonunda, Jukovskiy'de başladığını hatırlattı.
Her türlü hava, kara ve deniz hedeflerini imha yeteneğine sahip beşinci nesil avcı uçağı Su-57 ilk olarak 2010'da havalandı. Yüksek manevra kabiliyetinin süpersonik uçuş gerçekleştirme kabiliyetiyle kombinasyonunun yanı sıra, modern kabin ekipmanı ve düşük görünürlük özelliği de Su-57'yi rakiplerinden üstün kılıyor.
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