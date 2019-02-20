İlk Su-57'ler 2019'da Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne teslim edilecek

Birleşik Uçak Şirketi Başkanı Yuriy Slyusar, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerinin beşinci nesil Su-57 savaş uçaklarını bu yıl almaya başlayacağını söyledi.

Yuriy Slyusar, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Aleksey Krivoruçko'nun, Savunma bakanlığının ilk uçakları bu yıl alma planı olduğu şeklindeki demecini teyit etti.

Slyusar, "Ordu-18 forumunda beşinci nesil çok işlevli savaş uçağı Su-57 ve çok işlevli MiG-35'lerin üretimi ve tedariki için savunma bakanlığıyla iki sözleşme imzaladık. İlk Su-57 savaş uçakları bu yıl Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne teslim edilecek" dedi.

Savunma bakanlığının yakın zamanda bu uçaklardan 15 adet almayı planladığını belirten Slyusar, Su-57'nin ikinci aşama motoru test uçuşlarının geçen yılın sonunda, Jukovskiy'de başladığını hatırlattı.

Her türlü hava, kara ve deniz hedeflerini imha yeteneğine sahip beşinci nesil avcı uçağı Su-57 ilk olarak 2010'da havalandı. Yüksek manevra kabiliyetinin süpersonik uçuş gerçekleştirme kabiliyetiyle kombinasyonunun yanı sıra, modern kabin ekipmanı ve düşük görünürlük özelliği de Su-57'yi rakiplerinden üstün kılıyor.