'ABD savaş gemisi USS Donald Cook'un Karadeniz'de bulunma amacı psikolojik saldırı'

ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait ve güdümlü füzelerle donatılan Donald Cook destroyerinin dün itibarıyla Karadeniz'e girmesini Sputnik'e değerlendiren Caralla, "Rusya'ya kesintisiz baskı uygulama politikası açık şekilde uygulanmaya devam ediyor. Amerikan destroyerinin bölgeye gelmesi gerçek bir tehdit oluşturmuyor zira tüm bölge olduğu gibi destroyer de Rus ordusunun gözetimi altında. Geminin görevi, kendine özgü bir psikolojik saldırı gerçekleştirmek, Rusya için gerilim oluşturmak ve Ukrayna'yı yeni provokasyonlar konusunda cesaretlendirmek" ifadelerini kullandı.

Caralla'ya göre ABD, ciddi iç sorunlar yaşıyor ve yurtdışında genişlemeyi çıkış yolu olarak görüyor.

© Sputnik / Nikolaos Stelya Karadeniz'deki ABD destroyeri, Rus savaş gemilerinin takibinde

Rusya'nın itidalli politika izleyip bu tür eylemlerle iyi şekilde başa çıktığını kaydeden Caralla, "Zira bölgede gerçek üstünlük, ana unsur olan Kırım sayesinde Rusya'nın elinde" diye ekledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi, Rus 'Orehovo-Zuyevo' küçük füze gemisi ile 'İvan Hurs' keşif gemisinin USS Donald Cook'u doğrudan kontrol altında tuttuğunu açıklamıştı