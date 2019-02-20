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19:19 20 Şubat 2019
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    USS Donald Cook

    'ABD savaş gemisi USS Donald Cook'un Karadeniz'de bulunma amacı psikolojik saldırı'

    © Fotoğraf : Wikipedia
    Rusya
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    Kırımlı siyaset bilimci Vladimir Caralla, ABD savaş gemisi USS Donald Cook'un Karadeniz'deki varlığını 'psikolojik saldırı' olarak niteledi.

    USS Donald Cook
    © REUTERS / ABD Donanması
    ‘ABD savaş gemisi, Karadeniz'de gösteriş peşinde'
    ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait ve güdümlü füzelerle donatılan Donald Cook destroyerinin dün itibarıyla Karadeniz'e girmesini Sputnik'e değerlendiren Caralla, "Rusya'ya kesintisiz baskı uygulama politikası açık şekilde uygulanmaya devam ediyor. Amerikan destroyerinin bölgeye gelmesi gerçek bir tehdit oluşturmuyor zira tüm bölge olduğu gibi destroyer de Rus ordusunun gözetimi altında. Geminin görevi, kendine özgü bir psikolojik saldırı gerçekleştirmek, Rusya için gerilim oluşturmak ve Ukrayna'yı yeni provokasyonlar konusunda cesaretlendirmek" ifadelerini kullandı.

    Caralla'ya göre ABD, ciddi iç sorunlar yaşıyor ve yurtdışında genişlemeyi çıkış yolu olarak görüyor.

    USS Donald Cook
    © Sputnik / Nikolaos Stelya
    Karadeniz'deki ABD destroyeri, Rus savaş gemilerinin takibinde
    'KIRIM SAYESİNDE ÜSTÜNLÜK RUSYA'NIN ELİNDE'

    Rusya'nın itidalli politika izleyip bu tür eylemlerle iyi şekilde başa çıktığını kaydeden Caralla, "Zira bölgede gerçek üstünlük, ana unsur olan Kırım sayesinde Rusya'nın elinde" diye ekledi.

    Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi, Rus 'Orehovo-Zuyevo' küçük füze gemisi ile 'İvan Hurs' keşif gemisinin USS Donald Cook'u doğrudan kontrol altında tuttuğunu açıklamıştı

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    Etiketler:
    USS Donald Cook, Kırım, karadeniz, ABD, Rusya
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