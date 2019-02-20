Rusya Büyükelçiliği: Vize kararı muadil önlemler alındıktan sonra yürürlüğe girecek

Açıklamada, "Türk basınında yer alan, Türk vatandaşlarının gereğine uygun şekilde vize düzenlenmeden Rusya topraklarına girme girişimleri hakkındaki haberlerle bağlantılı olarak, 6 Şubat 2019 tarihinde imzalanan Türkiye'ye yönelik vize alanındaki bazı özel ekonomik önlemlerin iptaline ilişkin Rusya Devlet Başkanı Kararnamesi'nin, mütekabiliyet prensibi temelinde Türk tarafınca Rusya Federasyonu vatandaşları için muadil önlemler alındıktan sonra yürürlüğe gireceğini anımsatmak isteriz" denilerek, şu anda Rus tarafının Türk partnerlerden bu konudaki resmi bildirimin gelmesini beklediği vurgulandı.
6 Şubat 2019’da imzalanan Türkiye’ye yönelik #vize alanındaki bazı özel ekonomik önlemlerin iptaline ilişkin #Rusya Devlet Başkanı Kararnamesi hakkında Büyükelçiliğimizin açıklaması— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) 20 Şubat 2019
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