NATO'dan Putin'in 'füze' açıklamasına yanıt: Kabul edilemez

© Sputnik / Aleksey Filippov Putin: Rusya kendisine füze fırlatılması kararı alınan toprakları da vurabilecek

Sputnik'e konuşan Cazalet, "Vladimir Putin'in bugün yaptığı açıklamaları gördük. Rusya'nın müttefikleri hedef alan tehdit açıklamaları kabul edilemez. Rusya'yı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na (INF) uymaya yeniden odaklanmaya çağırıyoruz" dedi.

'YENİ SİLAHLANMA YARIŞI İSTEMİYORUZ'

NATO'nun yeni silahlanma yarışı istemediğinin altını çizen Cazalet, "Müttefikler, Rusya'ya birçok kez orta menzilli füzelerini doğrulanabilir bir metodla imha etmeye çağrısı yaptı. İttifak, Rusya'nın INF'yi ihlal etmesinin sonuçlarını değerlendiriyor. NATO Genel Sekreteri'nin açık şekilde ifade ettiği gibi, her türlü yanıt müşterek ve orantılı olacak. NATO'nun Avrupa'ya yeni kara bazlı nükleer silah konuşlandırma niyeti yok" diye konuştu.

'NATO'NUN FÜZE KALKANI SAVUNMA AMAÇLI'

Cazalet, Putin'in 'ABD, Romanya'da hedef füzeler fırlatarak ve fırlatma rampaları konuşlandırarak INF'yi doğrudan ve kaba şekilde ihlal ediyor' açıklamasını da değerlendirdi.

NATO'nun füze kalkanının savunma nitelikli olduğunu ve Romanya ile Polonya'daki tesislerin INF'ye tamamen uygun olduğunu kaydeden Cazalet, "Rusya'nın NATO'nun füze savunma sistemine yönelik şikayetleri, dikkatleri INF ihlallerinden başka yöne çekmeye yönelik yeni bir girişim.Romanya ve Polonya'daki Ageis füze savunma sistemi INF'ye uygun" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yıllık Federal Meclis ile ulusa sesleniş konuşmasında "(INF anlaşmasının askıya alınmasının ardından) Rusya, Avrupa'ya orta menzilli füzeler yerleştiren ilk taraf olmayacak. ABD'nin Avrupa'ya orta menzilli füzeler konuşlandırması halindeyse Rusya aynı şekilde yanıt vermek zorunda kalacak" demişti.

ABD yönetimi, NATO tarafından SSC-8 olarak adlandırılan Rusya'nın yeni orta menzilli Novator 9M729 füzesinin INF'yi ihlal ettiğini ileri sürerken, Moskova yönetimi de ABD'yi, Romanya ve Polonya'da Aegis füze savunma sistemi konuşlandırarak, IN'yi ihlal etmekle suçluyordu.