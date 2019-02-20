Putin: Rusya'nın internetinin kesilme olasılığı var

Rusya'nın, internetten kesilmesi gibi teorik bir tehditle karşı karşıya olduğunu belirten Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu nedenle bağımsız segmentlerin oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Putin, Rus haber ajansları ve basın organlarının temsilcileriyle görüşmede, ülkenin internetten kesilme olasılığıyla ilgili, "Partnerlerimiz yerine konuşamam, onların aklında ne olduğunu bilmiyorum. Bunun, onlara da çok büyük zararı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Zararın ekonomik ve politik olacağını, gizli servislerin çıkarlarına zarar verileceğini söyleyen Rus lider, "İnternet, onların icadı. Onlar orada oturup söylediğiniz her şeyi dinliyor, görüyor ve okuyor, bilgi topluyor. Bundan mahrum kalabilirler" dedi.

Putin, "Bence onlar, bunu yapmadan önce 100 kez düşünecek ama teorik olarak her şey mümkün, bu yüzden onlardan bağımsız olacak segmentlerin oluşturulması gerekiyor" diye konuştu.