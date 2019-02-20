Putin, ABD’ye yönelik ‘önce hesaplayın’ sözlerini aydınlattı

Rus haber ajansları ve basın organları temsilcileriyle bir araya gelen Rus lider, "Bu tehdit değil ki. Ama onlar kendileri böyle tehditler oluşturuyorsa bunun sonucunu da bilmeli, sonra bizi aşırı saldırganlık ve başka bir şeyle suçlamasınlar" dedi.
Rusya'nın, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çıkma kararının sonuçlarının farkında olduğunu söyleyen Putin, "Biz onlara şunu diyoruz: Arkadaşlar, hesaplayın. Hesap yapmayı biliyor musunuz? Öylesine bizim için ek tehditler oluşturacak böyle bir karar almadan önce hesap yapın. Biz bunu çoktandır kapalı kapılar ardında dürüstçe söylüyoruz" ifadelerini kullandı.
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