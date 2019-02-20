Putin, ABD’ye yönelik ‘önce hesaplayın’ sözlerini aydınlattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Meclis’e konuşmasında, ABD’ye “silah sistemlerimizin menzilini ve hızını hesaplasınlar” teklifinin tehdit değil, sonuçları hesaplama teklifi olduğunu belirtti.

© Sputnik / Aleksey Filippov Putin: Rusya kendisine füze fırlatılması kararı alınan toprakları da vurabilecek

Putin, Federal Meclis'e konuşmasında, ABD'nin Rusya için yeni tehditler oluşturabilecek kararlar almadan önce Rus silah sistemlerinin menzilini ve hızını hesaplaması gerektiğini ifade ederek, "Şüpheniz olmasın, Rusya bu kararlarınıza yanıt verecektir" diye vurgulamıştı.

Rus haber ajansları ve basın organları temsilcileriyle bir araya gelen Rus lider, "Bu tehdit değil ki. Ama onlar kendileri böyle tehditler oluşturuyorsa bunun sonucunu da bilmeli, sonra bizi aşırı saldırganlık ve başka bir şeyle suçlamasınlar" dedi.

Rusya'nın, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çıkma kararının sonuçlarının farkında olduğunu söyleyen Putin, "Biz onlara şunu diyoruz: Arkadaşlar, hesaplayın. Hesap yapmayı biliyor musunuz? Öylesine bizim için ek tehditler oluşturacak böyle bir karar almadan önce hesap yapın. Biz bunu çoktandır kapalı kapılar ardında dürüstçe söylüyoruz" ifadelerini kullandı.