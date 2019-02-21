Moskova merkezli Ulusal Güvenliğin Genel Uygulama Sorunlarını İnceleme Merkezi Başkanı Aleksandr Kojin, Sputnik’e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Bunun, Ukrayna’daki devlet başkanlığı seçimleriyle ilgili olduğunu düşünüyorum. ABD seçimini Pyotr Poroşenko’dan yana yaptı. Bu yüzden Rusya karşıtlığı körükleyecekler. Ukrayna’daki tüm seçim kampanyaları Rusofobi üzerine kurulu. Bunun için ürkütücü şeylere ihtiyaçları var, halkı korkutma ihtiyacını duyuyorlar."

Ancak Amerikalıların ikinci bir amaç peşinde de olduğunu dile getiren uzman, “ABD gemilerinin düzenli olarak Karadeniz’i ziyaret etmesinin keşif amacı taşıdığı ortada. Askeri-teknik ve diğer türden keşifler yapılıyor. Savaş gemilerimizin Amerikan gemisine eşlik etmesi, ciddi olduğumuzu gösteriyor, tüm süreçleri kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Tutumumuzu daha da sertleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum, çünkü Karadeniz yolgeçen hanı değil” yorumunda bulundu.