'ABD, Kürt-Şam yakınlaşmasını önlemek için Kürtlere silah sevkiyatını sürdürüyor'

ABD yönetiminin Suriyeli Kürtleri Suriye'deki çıkarlarını destekleyecek ana güç olarak görmeye devam ettiğini belirten Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Vladimir Fitin, Washington'un Şam'la yakınlaşmaması için YPG'ye silah sevkiyatını sürdürdüğünün altını çizdi.

Rus basınına açıklamalarda bulunan Fitin, "ABD'liler, Kürt güçleri Suriye'nin kuzeyindeki tek dayanak noktaları olarak görüyor. Dolayısıyla Washington, bu ortaklığın korunması için tüm çabayı gösteriyor ve göstermeye devam edecek. Ankara'nın baskısına rağmen ABD, Kürtlere silah ve mühimmat sevkiyatına son vermiyor. ABD'lilerin ana amacı, Kürtlerin Şam yönetimiyle yaklaşmasını önlemek" dedi.

Rus uzmana göre, ABD'nin Kürtlere desteğini sürdürmesinin bir diğer nedeni, böylelikle Kürtlerle Şam arasındaki diyaloğa ve genel itibarıyla Suriye'de duruma etki edebileceğini düşünüyor olması.

'KÜRTLER, AMERİKAN OYUNUNUN UNSURLARINDAN BİRİ'

Fitin, "Washington, Suriye'de istikrar sağlanmasına ilgi duymuyor ve Kürtlerle ilişkiler, ABD'nin bu ülkede oynadığı oyunun unsurların biri. Kaldı ki, Suriye'den çekilme açıklamasının fiiliyatta doğrulanması gerekiyor. Çekilme olup olmayacağı ya da çekilmenin hangi boyutta olacağı konusunda belirsizlik söz konusu" ifadelerini kullandı.

'KÜRTLERE DESTEK, TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ SORUNLAR YARATACAK'

Kürtlere askeri desteğin Washington ve Ankara arasındaki halihazırda zor ilişkileri daha da zorlaştıracağını kaydeden Rus uzman, "ABD'nin Kürtlerle temasları, Ankara'yı çok rahatsız ediyor ve bu durum, Washington'a sürekli olarak aktarılıyor. Kürtlere askeri desteğin devam etmesi, ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerde önemli sorunlar yaratacak" diye ekledi.