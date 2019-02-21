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15:51 21 Şubat 2019
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    Guaido

    Rusya'dan Guaido'ya uyarı

    © AP Photo / Rodrigo Abd
    Rusya
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    Moskova, kendisini Venezüella'nın geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu yardım gemilerini 'kılıf' olarak kullanarak 'dış müdahaleye davetiye çıkarmama' konusunda uyardı ve hükümetle muhalefet arasında diyalog çağrısı yaptı.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © Sputnik / Vladimir Astapkovich
    Rusya: Bağımsız bir ülkeye doğrudan müdahale BM kriterlerine aykırı
    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın ABD'nin yönelttiği ve dış müdahaleye davetiye çıkaran Venezüella muhalefeti tarafından aktif şekilde desteklenen tehditlerden kaygı duyduğunu belirtti.

    Lavrov, "Venezüella'da yaşananlardan kaygılıyız. ABD'nin dile getirdiği ve doğrudan dış müdahaleye davetiye çıkaran Venezüella muhalefeti tarafından aktif şekilde desteklenen müdahale tehditleri, BM Tüzüğü'nün ihlali ve bağımsız bir ülkenin iç işlerine doğrudan müdahale anlamına geliyor. ABD yönetiminin bazı temsilcilerini dinlediğinizde, diplomasinin hiçbir şekilde dikkate alınmadığı ve tüm diplomatik adabın hiçe sayıldığı izlenimi oluşuyor" dedi.

    'DIŞ MÜDAHALE GUAIDO'NUN BEKLEDİĞİ SONUCU DOĞURMAZ'

    Lavrov, ister doğrudan ister insani yardım kılıfı altında olsun, hiçbir dış müdahalenin Guaido'nun beklediği sonucu doğurmayacağını vurguladı.

    Guaido'nun Venezüella'daki tüm siyasi güçler arasında kapsayıcı diyalog öneren inisiyatiflere yanıt vermesini umduğunu kaydeden Lavrov, yalnızca kapsayıcı siyasi diyalog yoluyla sonuç alınabileceğinin altını çizdi.

    GUAIDO 23 ŞUBAT'A KADAR SÜRE VERMİŞTİ

    Guaido, daha önce yaptığı açıklamada, şu anda Kolombiya ve Brezilya'ya gönderilen ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkeye sokmayı reddettiği insani yardımların 23 Şubat'ta Venezüella'ya getirilmeye başlanacağını belirtmiş ve orduya 'anayasanın yanında yer alması' için bu tarihe kadar süre vermişti.

    Juan Guaido
    © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
    Guaido, orduya 'anayasanın yanında yer alması' için 8 gün süre verdi
    ABD yönetiminin, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya gözdağı vermek için bu ülkeye askeri uçakla yeni bir yardım paketi göndermeyi planladığı bildirilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin Kongre'ye gönderilen e-mailde, Venezüella'ya gönderilmesi planlanan 250 tonluk insani yardım paketinin ABD ordusu üzerinden gönderilmesi tavsiye edilirken, bu adımın Maduro'ya gözdağı olacağı ve onun görevinden ayrılması için baskı oluşturacağı ifade edilmişti.

    KRİZDE BİR AY GERİ KALMAK ÜZERE

    Venezüella'da parlamento başkanı olan muhalif siyasetçi Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendisini geçici devlet başkanı ilan etmişti. ABD ve müttefiki bir dizi ülke de Guaido'nun başkanlığını tanımış ve seçilmesini 'kanunsuz' saydıkları Maduro'yu, 'muhalefete karşı şiddet uygulamaması için' uyarmıştı.

    ABD'nin tehditlerine rağmen Rusya, Çin ve Türkiye'nin de aralarında olduğu bir dizi başka ülke ise Maduro'yu Venezüella'nın meşru başkanı olarak tanımaya devam ediyorlar.

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    Etiketler:
    Sergey Lavrov, ABD, Venezüella, Moskova
    Topluluk kurallarıTartışma
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