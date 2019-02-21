Forbes: Rusya’da ikinci bir kadın milyarder doğdu

Forbes dergisi, Wildberries internet mağazasının sahibi Tatyana Bakalçuk’un Rusya’daki ikinci kadın milyarder olduğunu yazdı. Bakalçuk’un servetinin 1 milyar dolardan fazla olduğu belirtildi.

Forbes'a göre, Wildberries sitesinin sahibi Tatyana Bakalçuk, Rusya'nın ikinci kadın milyarderi oldu. Asıl mesleği İngilizce öğretmenliği olan Bakalçuk'un serveti ise 1 milyar dolardan fazla.

Bakalçuk, Wildberries'ı 2004 yılında eşi ile birlikte kurmuş, sitede başta sadece Otto ve Quelle kataloglarından kıyafetler satılıyordu, şimdi ise çok çeşitli ürünler bulunuyor. Siteyi her ay yaklaşık 60 milyon kişi ziyaret ediyor. Sitenin geçen yılki cirosu yüzde 72 artarak 118.7 milyar rubleye ulaşmıştı. Site, Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan'da faaliyet gösteriyor.

Wildberries Yandex, Mail.ru ve Avito'dan sonra 1.2 milyar dolarla Rusya'daki en değerli şirketler arasında yer almıştı.

Rusya'nın ilk kadın milyarderi ise Yelena Baturina.