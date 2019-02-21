Lavrov: Türk Akımı için AB’nin güçlü garantisine ihtiyaç var

Avrupa İşletmeler Birliği (Association of European Businesses) temsilcileri ile görüşen Lavrov, "Türk Akımı'nın yapımı belirlenen takvime göre devam ediyor, ayrıca bu boru hattının karadan Avrupa yönünde uzatılması seçenekleri üzerindeki çalışma yapılıyor. Ama Güney Akımı'nden aldığımız üzücü dersler göz önünde bulundurularak nihai kararın alınması için Avrupa Komisyonu'nun güçlü yasal garantilere ihtiyaç var" dedi.

Rusya'nın lafta değil, gerçek işlerle Avrupa'da, özellikle de enerji işbirliği alanında tamamlayıcılığı güçlendirmeye çalıştığının altını çizen Lavrov, "Gazprom geçen yıl, Avrupa pazarına gaz tesliminde rekor kırdı. Büyük altyapı projeleri de hayata geçmeye devam ediyor. Bunların arasında, Avrupalı tüketicilere en kısa ve en ucuz güzergah üzerinden gaz sevkiyatını çeşitlendirmeye yönelik Kuzey Akım-2 de var" ifadelerini kullandı.