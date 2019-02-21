Rus polis aksayan köpeği karşıya geçirmek için trafiği durdurdu

Rusya'nın Çelyabinsk kentinde bir trafik polisi karla kaplı yolda aksayan köpeği karşıya geçirmek için trafiği durdurdu.

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Çelyabinsk'te bir polis memurunun kalpleri ısıtan davranışının görüntüleri internette yayıldı. Polis, aksayan ve karşıya geçmek için bekleyen köpek için araçları durdurup geçmesini sağladı.

Andrey isimli kullanıcı video ile birlikte, "Çelyabinsk artık o kadar çetin değil" ifadelerini paylaştı. Rusya'da hızla yayılan görüntüler binlerce kullanıcı tarafından beğenildi. Mashable sayfasının da paylaştığı video, yurtdışındaki internet kullanıcıları tarafından da fark edildi.

Челябинск не так уж и суров. pic.twitter.com/ftPfoVpe6y — andrey (@andreybalam) February 19, 2019

​Kent trafik polisinin halkla ilişkiler departmanından yapılan açıklamada ise polisin davranışında sıradışı olan bir yan olmadığı, bu sayede köpeğin hayatının kurtulduğu ve trafik kazasının önlendiğini belirtildi.

Dog waits patiently until someone stops traffic so it can cross the street https://t.co/LsbH4ARo2M — Mashable (@mashable) February 20, 2019

​Bir endüstri kenti olan Çelyabinsk, Rusya ve yurtdışında zorlu bir şehir olarak biliniyor. Kente 2013'te dev bir meteor parçası düşmüş ve binlerce kişi yaralanmıştı.