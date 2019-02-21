Rusya Silahlı Kuvvetler Günü, Ankara’da kutlandı

© Sputnik / Vitaliy Ankov Rusya’da Deniz Piyade Birlikleri Günü kutlanıyor 11

Resepsiyona Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Savunma Ataşesi Albay Dmitry Priymachuk ev sahipliği yaptı. Yerhov ve Priymachuk'un eşleri de davetlilerle yakından ilgilendi.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyona, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan temsilciler ile büyükelçi ve askeri ataşeler katıldı.

Gazetecilerin de yer aldığı davet, yemek ikramı ve pasta kesilmesinin ardından sona erdi.