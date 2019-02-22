Zaharova’dan, ‘Rusya’nın veto hakkı elinden alınsın’ diyen Poroşenko’ya yanıt

© REUTERS / Gleb Garanich Poroşenko: Rusya’yla tam ölçekli bir savaş ihtimal dahilinde

Zaharova, "Tarihi az çok bilen herkes —ki Sayın Poroşenko'yu bu insanlar arasında saymıyorum- Rusya'nın modern dünyadaki rolünü, uluslararası ilişkilerin ölçeği ve mevcut durumunu dikkate alanlar, Poroşenko'nun, Rusya'nın veto hakkının elinden alınması ve BM'den ihraç edilmesi yönünde söylediği her şeyin tamamen saçmalık olduğunu çok iyi anlıyor" dedi.

Ukrayna liderinin söylediklerinin bir kısmının hayata geçirilmesinin bile uluslararası ilişkiler ve BM'de "hiçbir şey kalmayacağını" kaydeden Zaharova, BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkının, güç dengesi ile önlemeler ve dengeler sisteminin sağlamanın bir aracı olduğunu vurguladı.