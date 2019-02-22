Putin’in fotoğrafı Rus çizmecinin Guiness Rekorlar Kitabı’na girmesine yardımcı oldu

Rusya’nın St. Petersburg kentinden çizmeci Valeria Loşak, 2016’da yaptığı dev keçe çizmeyi ‘Dünyanın en büyük kışlık ayakkabısı’ olarak Guiness Rekorlar Kitabı’na yazdırmayı başardı. İki yıldır Loşak’ın başvurusunu kabul etmeyen ve sonunda Putin’in Epifani bayramında keçe çizmeleri giydiği fotoğrafının sunulduğu Guiness jürisi, ikna oldu.

Valeria Loşak, St. Petersburg'a yakın bir turist köyünde sergilemek amaçlı 2016 yaptığı geleneksel Rus keçe çizmesi, Rusya'daki en büyük örneği olarak tanındı. Ancak Loşak'ın bu başarıyı dünya çapında kabul ettirmesi iki yıldan fazla sürdü.

Guiness Rekorlar Kitabı'na başvuran Loşak, Rusya'da yayın yapan Metronews gazetesine yaptığı açıklamada "En büyük kışlık ayakkabı kategorisinde başvuruda bulundum, ancak reddedildim. Guiness ekibindeki kişiler bu çizmelerin ne olduğunu bilmiyorlardı, komisyon bunun bir çizme değil, çorap olduğunu düşündü" dedi.

Loşak, yaptığının bir çizme olduğunu kanıtlamak için kanıt topladı. Kanıtlar arasında Rusya'nın keçe çizmeler için devlet standartları, kalite sertifikaları örneği, çizmenin tarihi geçmişi hakkında bir dosya, nasıl üretildiğini anlatan bir yazı yer aldı. En son kanıt da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl ocak ayında İsa'nın vaftiz edilişinin kutlandığı Epifani bayramında giydiği çizmelerle olan bir fotoğrafı oldu.

Loşak Instagram hesabından geçen hafta yaptığı açıklamada Guiness komisyonunun artık çalışmasının bir çizme olduğuna ikna olduğunu ve rekoru tanıdığını duyurdu. Komisyon, çizmeyi ‘dünyanın en büyük keçe çizmesi' olarak tanıdı. Loşak'ın yaptığı çizme 3.02 metre uzunluğunda, 2.53 metre genişliğinde ve 4.86 metre çapında. Çizmenin yapımında ise 400 kilogram yün kullanıldı.