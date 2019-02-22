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14:47 22 Şubat 2019
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsa'nın vaftiz edilişinin kutlandığı Epifani bayramında

    Putin’in fotoğrafı Rus çizmecinin Guiness Rekorlar Kitabı’na girmesine yardımcı oldu

    © Sputnik / Alexey Druzhinin
    Rusya
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    Rusya’nın St. Petersburg kentinden çizmeci Valeria Loşak, 2016’da yaptığı dev keçe çizmeyi ‘Dünyanın en büyük kışlık ayakkabısı’ olarak Guiness Rekorlar Kitabı’na yazdırmayı başardı. İki yıldır Loşak’ın başvurusunu kabul etmeyen ve sonunda Putin’in Epifani bayramında keçe çizmeleri giydiği fotoğrafının sunulduğu Guiness jürisi, ikna oldu.

    Valeria Loşak, St. Petersburg'a yakın bir turist köyünde sergilemek amaçlı 2016 yaptığı geleneksel Rus keçe çizmesi, Rusya'daki en büyük örneği olarak tanındı. Ancak Loşak'ın bu başarıyı dünya çapında kabul ettirmesi iki yıldan fazla sürdü.

     

    Guiness Rekorlar Kitabı'na başvuran Loşak, Rusya'da yayın yapan Metronews gazetesine yaptığı açıklamada "En büyük kışlık ayakkabı kategorisinde başvuruda bulundum, ancak reddedildim. Guiness ekibindeki kişiler bu çizmelerin ne olduğunu bilmiyorlardı, komisyon bunun bir çizme değil, çorap olduğunu düşündü" dedi.

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    Ура! Свершилось! Теперь на официальном сайте книги рекордов Гиннесса можно найти самый большой Валенок в мире!!! Признание состоялось на днях! Как мы давно этого ждали!!! Сначала Гиннесс отказал в регистрации рекорда, утверждая, что Валенок- это не обувь… Но, я сумела собрать уникальную доказательную базу! На Валенок официально есть ГОСТ, множество сертификатов качества и пр. свидетельств! И рекорд признан!!! 2,5 года борьбы! И победа!!! Под Валенок в книге Гиннесса открыта абсолютно новая категория «Largest felt boot” и я первая и единственная в этой категории!!! Через 8 дней Королевской почтой Великобритании придёт долгожданный Диплом!!! Ура!!! Ждите каталог «Рекорды Гиннесса 2019»! #гиннесс #guinness #рекорд #мир #мировойрекорд #санктпетербург #рекордсмен #валериялошак #лошак #valeryloshak #valerialoshak

    Валерия Лошак (@lera_looo)'in paylaştığı bir gönderi (13 Şub, 2019, 9:19öö PST)

     

    Loşak, yaptığının bir çizme olduğunu kanıtlamak için kanıt topladı. Kanıtlar arasında Rusya'nın keçe çizmeler için devlet standartları, kalite sertifikaları örneği, çizmenin tarihi geçmişi hakkında bir dosya, nasıl üretildiğini anlatan bir yazı yer aldı. En son kanıt da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl ocak ayında İsa'nın vaftiz edilişinin kutlandığı Epifani bayramında giydiği çizmelerle olan bir fotoğrafı oldu.

    Loşak Instagram hesabından geçen hafta yaptığı açıklamada Guiness komisyonunun artık çalışmasının bir çizme olduğuna ikna olduğunu ve rekoru tanıdığını duyurdu. Komisyon, çizmeyi ‘dünyanın en büyük keçe çizmesi' olarak tanıdı. Loşak'ın yaptığı çizme 3.02 metre uzunluğunda, 2.53 metre genişliğinde ve 4.86 metre çapında. Çizmenin yapımında ise 400 kilogram yün kullanıldı.

     

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    Etiketler:
    dünyanın en büyük keçe çizmesi, Epifani, çizme, Guiness Rekorlar Kitabı, Instagram, Guiness komisyonu, Metronews, Vladimir Putin, Valeria Loşak, Rusya
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