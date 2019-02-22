Rusya Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Aleksandr Dyukov oldu

Rusya Futbol Federasyonu (RFF) yeni başkanı olarak Rus petrol şirketi Gazprom Neft'in Yönetim Kurulu Başkanı Aleksandr Dyukov'u seçti. Dyukov'un selefi ise Vitaliy Mutko'ydu.

Rusya Futbol Federasyonu'nun başkanlığına Gazprom Neft'in Yönetim Kurulu Başkanı Aleksandr Dyukov getirildi.

Dyukov 2008-2017 yılları arasında Zenit St. Petersburg futbol kulübünün başkanlığını yapmıştı. Yönetimi döneminde kulüp UEFA kupası ve Süper Kupa'yı kazanmıştı. Ayrıca üç ulusal unvan, iki şampiyonada birincilik ve kulüp tarihinin en iyi sonuçlarını elde etmişti. Dyukov hâlâ yönetim kurulu başkanı, ancak RFF başkanı seçilmesi halinde görevini bırakacağını söylemişti. 2008'den beri Gazprom Neft'in başkanı olan Dyukov, RFF başkanlığına aday olan tek isimdi.

Dyukov'dan önce görevde Vitaliy Mutko vardı. Rusya'da devlet destekli doping programı yürütüldüğü iddiaları çerçevesinde Mutko'nun da adı suçlamalara dahil edilmişti. Rusya ise suçlamaların gerçek olmadığını ve siyasi nitelikli olduğunu belirtiyor. Doping suçlamaları kapsamında Rus sporcuların kendi bayraklarıyla olimpiyatlarda yarışmasına izin verilmemişti.

Rusya'da ise uluslararası kurumların güvenini kazanmaya yönelik spor alanında reformlar yapılıyor. Bu doğrultuda Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), 29 aylık cezadan sonra reformları yeterli görerek Rusya'nın cezasını koşullu olarak kaldırmıştı.