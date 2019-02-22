Kayıt
16:20 22 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis

    Kıbrıs Dışişleri Bakanı: Lavrov'dan Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına katkı sunmalarını talep ettim

    © Sputnik / Евгений Биятов
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 03

    Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Rusyalı mevkidaşı Sergey Lavrov'dan Kıbrıs çözüm müzakerelerinin devamı için katkı sunmasını talep ettiğini açıkladı.

    Lavrov ve Hristodulidis, bugün Moskova'da bir araya geldi.

    Görüşme sonunda mevkidaşıyla kameralar karşısına geçen Hristodulidis, "Son gelişmeler hakkındaki bilgileri paylaşma ve Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'i temsilen ülkemizin müzakereleri Crans-Montana'daki son tur görüşmelerde kaldığı noktadan yeniden başlatmaya hazır olduğunu bildirme imkanı elde ettim" diye konuştu.

    Kuzey Kıbrıs konulu yuvarlak masa toplantısı
    © Sputnik / Amur Gadjiyev
    Moskova’da Kuzey Kıbrıs ve Kıbrıs sorunu tartışıldı
    'YEGANE AMACIMIZ ÇÖZÜME ULAŞMAK OLMALI'

    Bu müzakerelerin yegane ve tartışmaya kapalı amacının BM kararları, Avrupa hukuku, uluslararası hukuk, AB ilkeleri ve değerleri temelinde çözüme ulaşma olması gerektiğini belirten Hristodulidis, bu bağlamda Lavrov'da bu amaca ulaşma sürecine katkı sunmalarını talep ettiğini vurguladı.

    LAVROV: MÜZAKERELER YENİDEN BAŞLAMALI

    Kıbrıs'taki dış güvenlik garantisi sisteminin günümüzün gerçekleriyle örtüşmediğini belirten Lavrov, taraflar arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

    Lavrov, "Rusya, Kıbrıs sorununun kapsayıcı, adil, kalıcı ve uygulanabilir bir şekilde çözülmesine olan bağlılığını koruyor. Kıbrıslı taraflar arasındaki görüşmelerin BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları temelinden yeniden başlaması gerektiğini ve müzakere zeminindeki değişikliklerin ancak yeni BMGK kararlarıyla onaylanabileceğini düşünüyoruz" dedi.

    'BMGK GARANTİLERİ DAHA ETKİLİ OLUR'

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © REUTERS / Maxim Shemetov
    Lavrov: Kıbrıs sorunu adadaki toplumlar tarafından çözülmeli
    Adanın güvenliğine ilişkin dış ülkelerin verdiği güvenlik garantilerinin günümüz gerçeklerine ve Kıbrıs'ın mevcut uluslararası hukuk statüsüne uygun olmadığının açıkça görüldüğünü kaydeden Lavrov, "Birleşik Kıbrıs'ın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamanın daha etkili yolu BMGK'nın vereceği garantilerdir. Şu an itibarıyla BM silahlı güçlerinin yetkisinde değişiklik yapılması için bir gerekçe görmüyoruz ve bu konuyu spekülasyon malzeme yapmama çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

    'KIBRIS'IN AVRUPA KONSEYİ'NE İLİŞKİN TUTUMU DEĞERLİ'

    Lavrov, Kıbrıslı mevkidaşıyla Rusya-AB ilişkilerini de ele aldıklarını belirtti.

    Kıbrıs'ın Avrupa Konseyi'ndeki krizin kuruluş tüzüğünün temel ilkelerine dönerek aşılması yönündeki tutumunu çok değerli bulduklarını kaydeden Lavrov, Kıbrıs yönetiminin Rusya-AB ilişkilerinin normalleşmesini istemesinden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

    Aralıkta Kommersant'a konuşan Hristodulidis, 1974 yılında ikiye ayrılan adada çözüm için Rusya'nın aktif rol oynayabileceğini ve Moskova'nın çabalarının barış sürecini yeniden başlatabileceğini kaydetmişti.

    İlgili konular:

    Türkiye’nin sondaj hamlesi Kuzey Kıbrıs’ta nasıl algılandı?
    Çavuşoğlu: Kıbrıs etrafında iki gemiyle sondaja başlıyoruz, Akdeniz'de Türkiyesiz hiçbir şey yapılamaz
    Kuzey Kıbrıs'ta 17 kilo kenevir sahile vurdu
    Çipras: Erdoğan'a Kıbrıs'ın kaynaklarının bütün Kıbrıslılara ait oluğuna inandığımı söyledim
    Etiketler:
    Sergey Lavrov, Nikos Hristodulidis, Rusya, Kıbrıs
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rusya'da anime şeklide tasarlanan ikonalar infial yarattı
    Rusya'da anime şeklide tasarlanan ikonalar infial yarattı
    Karikatür
    Beyaz Saray: 200 ABD askeri Suriye'de barışı koruma görevi yapacak
    Karikatür
    Ortadoğu'daki demir yolu projeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet