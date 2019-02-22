Kıbrıs Dışişleri Bakanı: Lavrov'dan Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına katkı sunmalarını talep ettim

Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Rusyalı mevkidaşı Sergey Lavrov'dan Kıbrıs çözüm müzakerelerinin devamı için katkı sunmasını talep ettiğini açıkladı.

Lavrov ve Hristodulidis, bugün Moskova'da bir araya geldi.

Görüşme sonunda mevkidaşıyla kameralar karşısına geçen Hristodulidis, "Son gelişmeler hakkındaki bilgileri paylaşma ve Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'i temsilen ülkemizin müzakereleri Crans-Montana'daki son tur görüşmelerde kaldığı noktadan yeniden başlatmaya hazır olduğunu bildirme imkanı elde ettim" diye konuştu.

© Sputnik / Amur Gadjiyev Moskova’da Kuzey Kıbrıs ve Kıbrıs sorunu tartışıldı

Bu müzakerelerin yegane ve tartışmaya kapalı amacının BM kararları, Avrupa hukuku, uluslararası hukuk, AB ilkeleri ve değerleri temelinde çözüme ulaşma olması gerektiğini belirten Hristodulidis, bu bağlamda Lavrov'da bu amaca ulaşma sürecine katkı sunmalarını talep ettiğini vurguladı.

LAVROV: MÜZAKERELER YENİDEN BAŞLAMALI

Kıbrıs'taki dış güvenlik garantisi sisteminin günümüzün gerçekleriyle örtüşmediğini belirten Lavrov, taraflar arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

Lavrov, "Rusya, Kıbrıs sorununun kapsayıcı, adil, kalıcı ve uygulanabilir bir şekilde çözülmesine olan bağlılığını koruyor. Kıbrıslı taraflar arasındaki görüşmelerin BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları temelinden yeniden başlaması gerektiğini ve müzakere zeminindeki değişikliklerin ancak yeni BMGK kararlarıyla onaylanabileceğini düşünüyoruz" dedi.

'BMGK GARANTİLERİ DAHA ETKİLİ OLUR'

© REUTERS / Maxim Shemetov Lavrov: Kıbrıs sorunu adadaki toplumlar tarafından çözülmeli

Adanın güvenliğine ilişkin dış ülkelerin verdiği güvenlik garantilerinin günümüz gerçeklerine ve Kıbrıs'ın mevcut uluslararası hukuk statüsüne uygun olmadığının açıkça görüldüğünü kaydeden Lavrov, "Birleşik Kıbrıs'ın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamanın daha etkili yolu BMGK'nın vereceği garantilerdir. Şu an itibarıyla BM silahlı güçlerinin yetkisinde değişiklik yapılması için bir gerekçe görmüyoruz ve bu konuyu spekülasyon malzeme yapmama çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

'KIBRIS'IN AVRUPA KONSEYİ'NE İLİŞKİN TUTUMU DEĞERLİ'

Lavrov, Kıbrıslı mevkidaşıyla Rusya-AB ilişkilerini de ele aldıklarını belirtti.

Kıbrıs'ın Avrupa Konseyi'ndeki krizin kuruluş tüzüğünün temel ilkelerine dönerek aşılması yönündeki tutumunu çok değerli bulduklarını kaydeden Lavrov, Kıbrıs yönetiminin Rusya-AB ilişkilerinin normalleşmesini istemesinden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Aralıkta Kommersant'a konuşan Hristodulidis, 1974 yılında ikiye ayrılan adada çözüm için Rusya'nın aktif rol oynayabileceğini ve Moskova'nın çabalarının barış sürecini yeniden başlatabileceğini kaydetmişti.