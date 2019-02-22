Kıbrıs Dışişleri Bakanı: Lavrov'dan Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına katkı sunmalarını talep ettim

Lavrov ve Hristodulidis, bugün Moskova'da bir araya geldi.
Görüşme sonunda mevkidaşıyla kameralar karşısına geçen Hristodulidis, "Son gelişmeler hakkındaki bilgileri paylaşma ve Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'i temsilen ülkemizin müzakereleri Crans-Montana'daki son tur görüşmelerde kaldığı noktadan yeniden başlatmaya hazır olduğunu bildirme imkanı elde ettim" diye konuştu.
Bu müzakerelerin yegane ve tartışmaya kapalı amacının BM kararları, Avrupa hukuku, uluslararası hukuk, AB ilkeleri ve değerleri temelinde çözüme ulaşma olması gerektiğini belirten Hristodulidis, bu bağlamda Lavrov'da bu amaca ulaşma sürecine katkı sunmalarını talep ettiğini vurguladı.
LAVROV: MÜZAKERELER YENİDEN BAŞLAMALI
Kıbrıs'taki dış güvenlik garantisi sisteminin günümüzün gerçekleriyle örtüşmediğini belirten Lavrov, taraflar arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini söyledi.
Lavrov, "Rusya, Kıbrıs sorununun kapsayıcı, adil, kalıcı ve uygulanabilir bir şekilde çözülmesine olan bağlılığını koruyor. Kıbrıslı taraflar arasındaki görüşmelerin BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları temelinden yeniden başlaması gerektiğini ve müzakere zeminindeki değişikliklerin ancak yeni BMGK kararlarıyla onaylanabileceğini düşünüyoruz" dedi.
'BMGK GARANTİLERİ DAHA ETKİLİ OLUR'
'KIBRIS'IN AVRUPA KONSEYİ'NE İLİŞKİN TUTUMU DEĞERLİ'
Lavrov, Kıbrıslı mevkidaşıyla Rusya-AB ilişkilerini de ele aldıklarını belirtti.
Kıbrıs'ın Avrupa Konseyi'ndeki krizin kuruluş tüzüğünün temel ilkelerine dönerek aşılması yönündeki tutumunu çok değerli bulduklarını kaydeden Lavrov, Kıbrıs yönetiminin Rusya-AB ilişkilerinin normalleşmesini istemesinden memnuniyet duyduklarını kaydetti.
Aralıkta Kommersant'a konuşan Hristodulidis, 1974 yılında ikiye ayrılan adada çözüm için Rusya'nın aktif rol oynayabileceğini ve Moskova'nın çabalarının barış sürecini yeniden başlatabileceğini kaydetmişti.
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