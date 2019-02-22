Zaharova, Batı'nın Venezüella konusunda ortak duruş sergileyememesinin nedenini açıkladı

Rusya Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde (RGGU) öğrencilerle bir araya gelen Zaharova'ya Venezüella'da her şeye rağmen darbe olması halinde Moskova yönetiminin nasıl hareket edeceği soruldu.

Zaharova, "Asıl soru, darbe olması halinde Venezüella'da neler yaşanacağıdır. Dünya, şimdiden bunun üzerinde düşünmeye başladı" yanıtını verdi.

Batı'da Venezüella konusunda ortak duruş sergilenmediğinin altını çizen Zaharova, bunun nedeninin olası darbenin sonuçlarının öngörülemez olması ve darbenin dünyada ne tür gelişmelere yol açacağının bilinmemesi olduğunu vurguladı.

Zahrova, Veneüzella'da yaşanancak olası bir darbenin sadece bu ülkenin değil, tüm bölgenin ve dünyanın kaderini etkileyeceğini sözlerine ekledi.

Bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında Zaharova, ABD'nin yarın Veneüzella muhalefetiyle gerçekleştireceği 'insani yardım provokasyonu' için Venezüella sınırına Özel Kuvvetler birliklerini silah gönderdiğini söylemişti.