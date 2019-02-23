FSB yeni verilerini açıkladı: Türkiye'yi 2018'de neredeyse 6 milyon Rus ziyaret etti

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) sınır ofisinin verilerine göre, 2018'de Rusların en çok gittiği ülke Türkiye oldu.

FSB'nin yayınladığı istatistik verileri, Türkiye'yi geçen sene 4.5 milyon Rus turistin ziyaret ettiğini gösteriyor. Bu, Türkiye'ye turistik amaçla gelen Rusların sayısının 2017'ye göre yüzde 33 oranında arttığı anlamına geliyor.

FSB'ye göre, turistik amaçlı ya da değil, 2018'de Türkiye'yi ziyaret eden Rusların genel sayısıysa neredeyse 6 milyondu.

Diğer taraftan geçen yıl Rus turistlerin Türkiye'den sonraki tercihleri Tayland ve İtalya'ydı. Tayland'ı 852 bin Rus turist ziyaret ederken, tatil için İtalya'yı tercih eden Rusya vatandaşlarının sayısı 804 bin olarak kayıtlara geçti.