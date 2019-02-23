Rusya hava sahasında ABD’ye ait bir keşif uçağı

Uçakların rotalarını izleyen PlaneRadar sitesine göre Boeing OC-135B tipi bir uçak Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Çita şehri üzerinde uçuş yaparken gözlendi.
08:00 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) February 22, 2019
Наблюдательный самолет ВВС США🇷🇺 Boeing OC-135B #Open #Skies, бортовой номер 61-2670, позывной #OSY12F, в зоне действия приёмника г. Чита, UIAA. pic.twitter.com/wyGJY02mh9
Uçuşun Açık Semalar Anlaşması kapsamında yapıldığı belirtiliyor.
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 1992'de başta 23 ülke arasında imzalanan Açık Semalar Anlaşması, karşılıklı güven tesisi adına imzacı ülkelerin birbirlerinin hava sahasında uçuş yapıp askeri hareketleri izlemesine olanak sağlıyor.
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