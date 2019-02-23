Poroşenko, Putin'e telefonla ulaşamadığından yakındı

President of the Ukraine Press-Service / Nikolay Lazarenko Poroşenko: Ukrayna’nın Putin’e ‘kıkırdayacak’ bir lidere ihtiyacı yok

Fox News'e konuşan Poroşenko, "En son gemilerime saldırı yapıldığı gün onunla konuşmaya çalıştım. Ben neler olduğunu sormak için onu aradım, fakat cevap vermedi" dedi.

Poroşenko, olayla ilgili Rus liderin söyleyebilecek bir şeyi olmadığını iddia etti.

Putin, yıl sonunda ‘basit kombinasyonlarına' katılmak istemediği için Ukraynalı mevkidaşıyla konuşmayı redettiğini açıklamıştı. Putin, Poroşenko'nun kurnazca kriz ve kışkırtıcı durumlar yarattığını ve eylemlerinin soromluluğunu derhal Moskova'ya yüklediğini, sonrasında ise ortaya çıkan sorunları başarıyla çözdüğünü göstermeye çalıştığını ifade etmişti.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna gemileri 25 Kasım'da Karadeniz'de Rusya sınırlarını ihlal ederek Kerç Boğazı'na ilerledi. Rus sınır güvenlik güçlerinin taleplerine karşılık vermeyerek tehlikeli manevralar gerçekleştirdi. Sınır güvenlik güçleri ateş açmak zorunda kaldı. Üç Ukraynalı denizci hafif şekilde yaralandı. Olay sonucunda gemiler alıkonuldu ve ikisi provokasyonu koordine eden SBU görevlisi olmak üzere 24 Ukraynalı denizci tutuklandı.

Kiev bu olayla ilgili Moskova'yı saldırganlıkla suçladı. Putin, sınır güvenlik güçlerinin sınırları koruma görevlerini yerine getirdiğini ve olanların Ukrayna'daki seçimler öncesinde Poroşenko tarafından planlanan bir provokasyon olduğunu belirtti.