'Rusya'nın yeni hipersonik füzesi, savunma sistemlerini bir bıçağın tereyağını kestiği gibi yarıp geçecek'

Rus füze uzmanı Konstantin Sivkov, Rusya'nın yeni geliştirmekte olduğu hipersonik Tsirkon füzesinin, NATO ülkelerinin savunma sistemleri karşısında ‘yenilmez' olacağını söyledi. Sivkov, Tsirkon'un yapabileceklerini anlatırken ‘bu silahların hava savunma sistemlerini, sıcak bir bıçağın tereyağını kestiği gibi yarıp geçeceği' benzetmesini yaptı.

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Rusya Roket ve Top Bilimleri Akademisi Başkan Yardımcısı Sivkov, Rus lider Vladimir Putin'in bu haftaki parlamento ve ulusa sesleniş konuşmasında açıkladığı hipersonik Tsirkon füzeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sivkov Sputnik'e demecinde yeni füzelere ilişkin şunları söyledi: "Atış menzili bin kilometreyi geçen hipersonik bir gemi savar füzesinden bahsediyoruz. Uçuş hızı 9 mach, bu da saniyede yaklaşık 3 kilometrelik bir hıza denk geliyor. NATO ülkeleri tarafından kullanılan füze savunma sistemleri uçuş hızı saniyede 1 kilometreden büyük olan hedefleri durduramıyor. Dolayısıyla Tsirkon'un durdurulma ihtimali binde bir."

"Bu, Tsirkon'un hava savunma sistemleri tarafından prensipte düşürülemeyeceği anlamına geliyor" diye devam eden Sivkov, "Yani Tsirkon füzeleri hava savunma sistemlerini, sıcak bir bıçağın tereyağını kesmesi gibi yarıp geçiyor" ifadelerini kullandı.

Tsirkon'u donanma gemilerine adapte edilmesinin de zor olmayacağını belirten Rus füze uzmanı Sivkov'a göre, bu yeni nesil füzeler denizlerdeki güç dengesini radikal bir biçimde değiştirecek.