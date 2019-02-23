Kosaçev: ABD yasadışı iktidar değişimlerini teşvik etmeye devam edecek

Kosaçev, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun itirafının, Washington'un sadece Venezüella'da değil, aynı zamnada Nikaragua ve Küba'da da ‘itinayla çalıştığını' gösterdiğini belirterek, BM Güvenlik Konseyi'nin bunu kınaması gerektiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın bu tür müdahalelere son verip kendi işlerine bakacakları sözüyle iktidara gelmesine rağmen, Washington'un bu uygulamalardan utanç duymadığını belirten Rus senatör şu ifadeleri kullandı: "Ancak, Rusya'dan 12 bloger ya da 13 hackerin başkanlık seçimlerine etkileri olduğu şüpheleri nedeniyle siyasi sistemi üç yıldır çalkalanan bir ülke için, bu tür ifadeler sadece ikiyüzlülüğün zirvesi değil aynı zamanda, ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayarak kendi jeopolitik yönelim kriterlerine göre diğer ülkelerde yasadışı iktidar değişikliği modelerini ileride de teşvik etmeye devam edeceğinin teyididir."
Kocaçev konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Bu nedenle, BM Güvenlik Konseyi düzeyinde de olmak üzere tüm dünyanın görevi bunu açıklamak ve kınamaktır. ABD şahsında, onlarca yıldır Washington'un talimatlarına uymayan tüm ülkelere tehdit oluşturan son derece tehlikeli, agresif ve genel kurallara uymayan bir rejimle karşı karşıyayız. Başkanların değişmesi bu konudaki hiç bir şeyi değiştirmiyor."
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