Kosaçev: ABD yasadışı iktidar değişimlerini teşvik etmeye devam edecek

Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Telemundo'ya verdiği bir röportajda, sadece Venezüella halkının değil, aynı zamanada Nikaragua ve Küba halkının da ülkelerinde siyasi değişikliklerin olması gerektiğinin farkında olduğunu umduğunu söylemişti. Pompeo, bu ülke halkları istediği taktirde, ABD'nin bu değişimleri desteklemeye hazır olduğunu ifade etmişti.

Kosaçev, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun itirafının, Washington'un sadece Venezüella'da değil, aynı zamnada Nikaragua ve Küba'da da ‘itinayla çalıştığını' gösterdiğini belirterek, BM Güvenlik Konseyi'nin bunu kınaması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu tür müdahalelere son verip kendi işlerine bakacakları sözüyle iktidara gelmesine rağmen, Washington'un bu uygulamalardan utanç duymadığını belirten Rus senatör şu ifadeleri kullandı: "Ancak, Rusya'dan 12 bloger ya da 13 hackerin başkanlık seçimlerine etkileri olduğu şüpheleri nedeniyle siyasi sistemi üç yıldır çalkalanan bir ülke için, bu tür ifadeler sadece ikiyüzlülüğün zirvesi değil aynı zamanda, ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayarak kendi jeopolitik yönelim kriterlerine göre diğer ülkelerde yasadışı iktidar değişikliği modelerini ileride de teşvik etmeye devam edeceğinin teyididir."

Trump ve çevresindeki pragmatistlerin bile, liberal mesihçiliğe takıntılı ve diğer ülkelerdeki devrimleri teşvik etmeyi görev sayan ve gerektiğinde müdahale için zora başvuran seleflerinin mirasından kurtulamadıklarını belirten Kosaçev, "Bu hastalık neden Amerikan siyasi elitinde bu kadar diridir? Sebep açıktır: mesele değerlerde değil, çıkarlardadır. Halkların iradesi ve demokratik değerlerle ilgili demagoji, müdahale ve hatta doğrudan saldırganlık için ideal bir bahanedir" dedi.

Kocaçev konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Bu nedenle, BM Güvenlik Konseyi düzeyinde de olmak üzere tüm dünyanın görevi bunu açıklamak ve kınamaktır. ABD şahsında, onlarca yıldır Washington'un talimatlarına uymayan tüm ülkelere tehdit oluşturan son derece tehlikeli, agresif ve genel kurallara uymayan bir rejimle karşı karşıyayız. Başkanların değişmesi bu konudaki hiç bir şeyi değiştirmiyor."