‘Venezüella'ya yönelik provokasyonlar ülkenin işlerine ciddi bir müdahaledir'

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Sputnik'e verdiği demeçte Venezüella ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

© Sputnik / Alexander Shalgina Kosaçev: ABD yasadışı iktidar değişimlerini teşvik etmeye devam edecek

Kosaçev, "Gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Bugün despotik rejimin ülkelerinin özgür vatandaşlarıyla zıtlaşma halinde olduğuna dair bir yanılsama yaratmak için provokasyonların olacağı aşikârdı. Bu provokasyonlar, Venezüella hükümeti ile toplumu arasındaki ilişkilere laubali bir şekilde yapılan müdahaleden başka bir şey değil" diye konuştu.

Bu ilişkilerin Venezüella ve halkına özel bir bağımsızlık olduğunu ve başka bir durumun söz konusu olamayacağını vurgulayan Kosaçev, "Bu bağımsızlık, şu anda fraksiyonlara bölünmüş olsa da, Venezüella halkının iradesiyle oluşuyor. Ancak bu bağımsızlık, hiçbir koşulda dışarıdan, ABD ya da Amerikan uydu devletlerinin topraklarından ne oluşturulabilir, ne de kurulabilir" ifadelerini kullandı.