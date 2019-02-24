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14:12 24 Şubat 2019
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    Lavrov ile Pompeo, ilk yüz yüze görüşmelerini gerçekleştirdi

    Lavrov: ABD'nin Rusya ile öğrencisiymiş gibi konuşmasına izin vermeyeceğiz

    © Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Twitter Hesabı
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın ABD ile yapıcı diyaloğa hazır olduğunu, ancak kendileriyle Washinton'ın öğrencisiymiş gibi konuşmasına izin vermeyeceğini söyledi. Lavrov, ABD ile Kuzey Kore liderleri arasında yapılacak zirve hakkında da açıklamalarda bulundu.

    Vietnam ve Çin ziyaretleri sırasında Vietnam, Çin ve Phoenix televizyonlarına röportaj veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov “ABD ilişkilerde yalnızca kötüleşme olsun istiyor. Geçenlerde yine yaptırım getirdiler ya da getirmeye hazırlanıyorlar. Artık takip etmeyi bıraktım” dedi.

    Yaptırımların Kırım’ın Rusya’ya bağlanmayı seçmesinden dolayı getirildiğini hatırlatan Lavrov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 20 Şubat’taki Federal Meclis konuşmasında belirttiği gibi yapıcı diyaloğa hazırız, ancak eşitlik ve ortak çıkarlara dayalı olarak… Öğretmen-öğrenci prensibi ile değil. Bu şekilde kimse ile konuşulması mümkün değil, hele ki Rusya ile" ifadelerini kullandı.

    'ABD’DEKİ ZITLAŞMALAR STRATEJİK İSTİKRARA YÖNELİK DİYALOĞU ETKİLEDİ'

    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov
    © Sputnik /
    Rusya: INF’yi ihlal ettiğimiz suçlaması uydurma bilgilere dayanıyor
    ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekilmesiyle ilgili konuşan Lavrov, Washington’daki siyasi zıtlaşmaların Moskova ile stratejik istikrara yönelik diyaloğu etkilemesinden dolayı üzüntü duyduklarını da vurguladı.

    Lavrov, "Sanırım diplomatlar, bunlar tabi bürokratlar da, ‘büyükler arasındaki’ kavgayı görüyor ve sessiz kalmalarının daha iyi olduğunu düşünüp hiçbir adım atmıyorlar. Ancak sadece Rusya ve ABD için değil tüm dünyanın güvenliği açısından en önemli şey olan stratejik istikrar konusuna da böyle yaklaşılması üzücü" dedi.

    Rusya’nın ABD’de birçok kez orta ve düşük menzilli füzeler, INF ve uzay konuları da dahil olmak üzere stratejik istikrara yönelik diyalog teklif ettiğini kaydeden Lavrov şu ifadeleri kullandı: "Fakat bize henüz bunun için zamanın gelmediğini söylediler. ABD INF’den çıkmak istediğini açıkladığında masaya oturmak, ortak endişelerimizi konuşmak istedik. ABD’nin ise tavrı aynıydı: Hiçbir şeyi incelemek istemiyor, sadece Rusya’nın kendilerinin kontrolünde füzelerini imha etmesini istiyordu. ABD’nin Rusya’ya nazaran küçük olan ülkelerle dahi ilişkilerinde böyle davranması pek nazikçe değil."

    'TOP ŞİMDİ ABD’DE'

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © Sputnik /
    Lavrov: Türkiye-Suriye sınırına Rus askeri polisi konuşlandırılabilir
    Lavrov açıklamalarına "Top şimdi ABD’de. Bu top ne kadar ‘havada kalabilir' bilmiyorum, zira onlar topu bize atmaya çalışıyorlar. Ama bunu nasıl yaparlar, o top bize ulaşır mı, söylemek zor. Tekrarlıyorum, ABD ultimatomlara değil de eşitliğe dayalı diyaloğa, çıkarlar dengesi çerçevesinde sorunların çözümüne hazır olduğu müddetçe, biz de hazırız" dedi.

    'SURİYE’DEKİ TEMASLARIMIZ SÜRÜYOR'

    Lavrov, ABD ile Suriye’de istenmeyen kazaları önlemek için diplomatlar ve askerler arasında diyaloğun sürdüğünü belirten Lavrov “Bu diyalog ABD, Suriye’deki güçlerini çekeceğini belirttikten sonra daha da gerekli. Ama bunu ne zamn ve nasıl yapacağı belli değil. Çoğu kişi aslında bunu yapacaklarından şüpheli. Yine de diyalog faydalı” dedi.

    'TRUMP-KİM ZİRVESİ İÇİN RUSYA İLE GÖRÜŞÜLÜYOR'

    ABD Başkanı Donald Trump-Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Trump, Kuzey Kore Lideri ile Vietnam’da görüşecek
    Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong un arasında yapılması istenen zirve ile ilgili de şunları söyledi: "Zirvenin başarılı olmasını umuyor, katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Saklamayacağım: Zirveyi hazırlayan ABD’li temsilciler bize danışıyorlar. Biz de Kuzey Koreli dostlarımızla sürekli temas halindeyiz. Yardımcı olmayı içtenlikle isteyerek sonuca ulaşmak için tavsiyelerimizi sunuyoruz. Dünyadaki herkes gibi Kuzey Kore ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesini olumlu karşıladık. Geçen yıl Singapur’daki zirvede iki lider de gerilimin sona erdirilmesi, nükleer silahsızlanma ve Kore yarımadasındaki durumun istikrara kavuşmasından yana anlaştıklarını söylemişlerdi. Önemli olan bu sözlerin uygulamaya geçmesi. Şimdiye kadar net bir adım olmadı. İki taraf arasında zirveyi hazırlayan müzakereciler de anladığım kadarıyla bunun için çabalıyor, pratikteki tüm anlaşmaları net tarih, süreç ve sorumluluklara bağlamaya çalışıyor."

    KUZEY KORE- ABD ZİRVESİ NEDEN VİETNAM'DA? Zirvenin neden Hanoi’de gerçekleşeceği yönündeki soruyu da yanıtlayan Lavrov “Vietnam, herkesle işbirliğine açık bir ülke, hiçbir zaman dostlarını unutmuyor, kimse ile cepheleşmeye gitmek istemiyor. Birçok ülke siyasi görüşmeler için Vietnam’da rahat bir atmosfer görüyor. Sözgelimi ben Hanoi’ye gitmekten her zaman büyük memnuniyet duyuyorum” dedi.
    © AP Photo / Vincent Yu
    KUZEY KORE- ABD ZİRVESİ NEDEN VİETNAM'DA? Zirvenin neden Hanoi’de gerçekleşeceği yönündeki soruyu da yanıtlayan Lavrov “Vietnam, herkesle işbirliğine açık bir ülke, hiçbir zaman dostlarını unutmuyor, kimse ile cepheleşmeye gitmek istemiyor. Birçok ülke siyasi görüşmeler için Vietnam’da rahat bir atmosfer görüyor. Sözgelimi ben Hanoi’ye gitmekten her zaman büyük memnuniyet duyuyorum” dedi.

     

     

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