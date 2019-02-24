Putin ile Netanyahu, Moskova'da Suriye'yi konuşacak

© AFP 2018 / ATTA KENARE İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Bölgedeki terörün kaynağı ABD ve İsrail'dir

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 27 Şubat'ta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le biraraya geleceğini duyurdu.

'İRAN'IN SALDIRGANLIĞI'

Moskova buluşması öncesi telefonda konuştuklarını aktaran Netanyahu, yüzyüze görüşmelerinde İran'ın ana gündem maddesi olacağını belirtti:

"Putin ile bölgedeki durumu ve İran saldırganlığını konuşacağım."

© Fotoğraf : Twitter İsrail ordusundan İran'a hitaben 'Herhalde yolunu kaybettin, buradan gideceksin' paylaşımı

"İstikrarın korunması ve bölgede lüzumsuz bir ihtilafı önlemek için iki ülkenin orduları arasında koordinasyon mekanizmalarını güçlendirmeyi de ele alacağız. Bu görüşmeler İsrail ordusunun ve devletinin güvenliği için önemli."

KREMLİN DOĞRULADI

Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Evet, görüşmeyi doğruluyoruz" dedi.

Peskov, görüşmede Suriye'de istikrar konusunun ele alınıp alınmayacağı sorusuna "Elbette" yanıtını verdi.

Netanyahu'nun 21 Şubat'ta Moskova'ya gitmesi bekleniyordu, ancak ziyareti ertelemişti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ziyaret tarihinin İsrail'deki seçim hazırlıklarına göre ayarlanacağını ifade etmişti.