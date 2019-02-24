Tarih uzmanları, 2. Dünya Savaşı'na katılan Kırım Tatarları hakkında kitap yazacak

© Sputnik / Aleksandr Polegenko Kırım'da yarımadanın tarihiyle ilgili tartışmalı ders kitapları okullardan kaldırıldı

Sputnik'e konuyla ilgili açıklamalarda bulunan milletvekili Ruslan Balbek, şunları söyledi:

"Tarihin tek taraflı yorumlanması kabul edilemez. İleride şüpheli gerçekleri ve gerekçeleri ortaya koyacak tarih çalışmalarının ortaya çıkmasını önlemek amacıyla Kırımlı tarih uzmanları, İkici Dünya Savaşı cephelerinde savaşan ve vatanlarını Alman işgalcilerinden kurtarmış olan tüm Kırım Tatarları hakkındaki belgeleri toplayacakları çok ciltli bir kitap yazmaya karar verdiler."

Çalışma grubunun başında tarih uzmanları Refik Kurtseitov, Vladimir Polyakov ve yazar Ablyaziz Veliev'in bulunacaklarını belirten Balbek, sözlerine şöyle devam etti:

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"Kitabın başlıca amacı, hiç kimseyi unutmamak ve vatanı ‘faşist vebadan' korurken olağanüstü işler yapan ve ortak zaferimize önemli katkılarda bulunan binlerce kişinin hatırasını canlı tutmak. Bu kahramanları ve kahramanlıkları hakkında sadece dar bir akraba ve tarihçi çevresi değil, herkes bilgi sahibi olmalı."

Daha önce Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM), bölge lideri Sergey Aksenov'a başvurarak, Kırım tarihini anlatan 10. sınıf öğrencilere yönelik ders kitabının, Kırım Tatarlarının işbirlikçi, Alman işgalcilerin ortağı, Sovyet hükümetinin düşmanları ve Ruslardan nefret eden Müslümanlar olarak gösterildiği gerekçesiyle tüm okullardan ve kamu kütüphanelerinden kaldırılmasını talep etmişti. Ardından söz konusu ders kitabı okullardan kaldırılmıştı.