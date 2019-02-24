Rus ordusu haziranda yeni Mi-38T helikopterine kavuşacak

Rus helikopter tasarım ve üretim şirketi Vertoletı Rossii'nin Genel Müdürü Andrey Boginskiy, Rusya Savunma Bakanlığı’nın haziran ayında yeni çok amaçlı Mi-38T helikopterine kavuşacağını açıkladı.

Hindistan'ın Bangalor kentinde düzenlenen Aero India 2019 havacılık fuarında basın mensuplarına helikopterin teslimatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Boginskiy, "Aramızda imzalanmış kontrat var, (teslimat) haziran sonuna kadar" diye konuştu.

Boginsikiy daha önce Sputnik'e yaptığı açıklamada yeni taşıma-indirme helikopteri Mi-38T ile yapılan uçuş testlerinin bu yıl içinde tamamlanmasının planlandığını, ilk 2 aracın test amacıyla kullanılmak üzere teslim edileceği belirtmişti. Rus basınıysa ilk helikopterin Rusya Savunma Bakanlığı'na teslim edileceğini yazmıştı.

Mİ-38T HELİKOPTERİNİN DONANIMI VE KULLANIM ALANLARI

Geçtiğimiz kasım ayının sonunda Kazan Helikopter Fabrikası'nda Rusya Savunma Bakanlığı'nın siparişiyle üretilen Mi-38T helikopterinin uçuş testlerine başlandı.

Bu helikopter, sivil havacılıkta kullanılan Mi-38'in bazında geliştirilerek, orduda taşıma-indirme görevleri için ek donanımlarla takviye edildi.

Mi-38T, yakıt tasarrufu sağlayan Rus üretimi TV7-117V motorları, 5 LCD ekranda veri göstergeli entegre dijital uçuş ve navigasyon sistemi ve infilaka karşı korumalı yakıt sistemiyle donatıldı. Helikopterde yumuşak zemin ve kar üzerine iniş yapma imkânı sağlayan ek destekli şasi de bulunuyor.

Yük ve yolcu taşıması, arama-kurtarma operasyonları, VIP taşımaları için kullanılan helikopter, çeşitli iklim koşullarında verimli bir şekilde çalışıyor.