Rusya Devlet Duması, Erdoğan'ın 65. doğum gününü kutladı

© AA / Sefa Karacan Putin'den Erdoğan'a doğum günü telefonu

Erdoğan'a bir mesaj gönderen Savelyev, "Sayın Cumhurbaşkanı! Doğum gününüz dolayısıyla sizi tüm içtenliğimle kutlarım. Önde gelen devlet adamı ve küresel siyasette çok büyük bir otoriteye, parlak diplomatik beceriye sahip biri olarak Türkiye'yi kademeli kalkınma yolunda emin adımlarla yönetiyorsunuz. Zengin hayat ve parlak mesleki deneyiminiz ile Rusya ve Türkiye arasındaki dostane ilişkileri pekiştirme amacı da taşıyan verimli faaliyetleriniz samimi bir hayranlık uyandırıyor" ifadelerini kullandı.

Türk devletinin istikrarını ve küresel siyaset arenasındaki konumunu pekiştirme yolunda atacağı etkili adımlar için Erdoğan'a bitmek bilmeyen enerji ve güçlü bir sağlık dileyen Savelyev, dost ülke olarak nitelediği Türkiye için refah ve zenginlik temennisinde bulundu.