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14:20 26 Şubat 2019
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    Nikolay Patruşev

    Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev: ABD, Venezüella'ya askeri müdahale hazırlığı yapıyor

    © Sputnik / Sergey Guneev
    Rusya
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    Argumentı i Faktı
    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (102)
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    ABD'nin Porto Riko ve Kolombiya'ya asker yığdığını belirten Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Washington'un Venezüella'ya askeri müdahale hazırlığı yaptığını vurguladı.

    Venezüella - Kolombiya sınırı
    © AFP 2018 / Raul Arboleda
    'ABD’nin Venezüella’ya sokmak istediği ‘yardım paketlerinde’ bozulmuş yiyecek ve ilaçlar var'
    Rus 'Argumentı i Faktı' gazetesine demeç veren Patruşev, "Venezüella halkına karşı sarkastik ve kibirli bir tutum içinde olan ABD, bu bağımsız ülkeye askeri müdahale hazırlığı yapıyor. ABD Özel Kuvvetleri askerlerinin Porto Riko'ya gönderilmesi, ABD ordusu birliklerinin Kolombiya'ya çıkarma yapması ve diğer gelişmeler, ABD Savunma Bakanlığı'nın meşru şekilde seçilmiş Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu iktidardan indirme operasyonunda harekete geçirmek amacıyla bölgedeki askeri varlığını güçlendirdiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

    'VENEZÜELLA HALKI ABD'NİN MADURO'YU DEVİRMEK İSTEDİĞİNİ ANLADI'

    Venezüella - Kolombiya sınırı
    © AFP 2018 / Raul Arboleda
    'ABD’nin Venezüella’ya sokmak istediği ‘yardım paketlerinde’ bozulmuş yiyecek ve ilaçlar var'
    Patruşev, Venezüella'nın ABD tarafından dayatılan insani yardımları Washington'un Maduro'yu devirme hazırlığı yaptığını anladığı için reddettiğini söyledi.

    Rus yetkili, "Venezüella halkı bunu çok iyi anlıyor. Gösterilen tepkinin, saldırgan ülkeden gelen malzemelerin reddedilmesinin ve devlet başkanının desteklenmesinin nedeni bu" dedi.

    'ABD, KENDİ ÖNERDİĞİ GÖRÜŞMELERİ UYDURMA GEREKÇELERLE ERTELİYOR'

    Washington'dan Venezüella konusunda istişarelerde bulunma önerisi geldiğini ve Moskova'nın bunu kabul ettiğini de anlatan Patruşev, ancak ABD'li yetkililerin mutabık kalınan görüşme tarihini uydurma gerekçelerle ertelediğinin altını çizdi.

    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (102)

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    Etiketler:
    ABD Savunma Bakanlığı, ABD Özel Kuvvetleri, Argumenti i Fakti, Nikolay Patruşev, Nicolas Maduro, Kolombiya, Venezüella, Porto Riko, ABD, Rusya
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