Rostech, Türkiye’ye Mi-8 ve Ansat ambulans helikopterleri tedarik etmeye hazır

Rostech, Rusya Ulusal Havada Sağlık Servisi'ne 4 adet Ansat ve 4 adet Mi-8 olmak üzere ilk 8 ambulans helikopterini Mil Moskova Helikopter Fabrikası'nın test uçuş sahasında törenle teslim etti.
Çemezov, "Hava sağlık hizmetleri için özellikle bu modelleri seçtik, zira onlar bizim iklim şartlarına en uygunlar. Mi-8 helikopterleri —45'ten +50 dereceye kadar her ısıda çalışıyor, Ansat'lar da aynı şekilde. Ansat helikopteri örneğin yolcuları ve yükleri 3 bin 500 metre yüksekliğe çıkarabiliyor. Dağlık bölgelerin bulunduğu ülkemiz için bu çok önemli. Bu nedenle hava sağlık hizmetleri alanında kullanılmak üzere özellikle bu evrensel helikopter modellerini seçtik" diye konuştu.
Sputnik muhabirinin bu helikopterlerden Türkiye'ye ve diğer Ortadoğu ülkelerine teslim etme planlarının olup olmadığı sorusuna Çemezov, "Elbette ki bu helikopterleri yabancı ortaklarımıza da tedarik etmeye hazırız. Yabancı ortaklarımıza, elimizde nelerin olduğunu ve onlara neleri tedarik edebileceğimizi göstermek için bu helikopterleri fuarlar ve sahalarımızda sergileyeceğiz" yanıtını verdi.
- Ambulans helikopterler, bebek yaşam destek ünitesi de dâhil olmak üzere, uçuş sırasında teşhis ve ilk yardım imkânı tanıyan modern ekipmanlarla donatılmış durumda.© Sputnik / Amur Gadjiyev
- Ambulans helikopterler, bebek yaşam destek ünitesi de dâhil olmak üzere, uçuş sırasında teşhis ve ilk yardım imkânı tanıyan modern ekipmanlarla donatılmış durumda.© Sputnik / Amur Gadjiyev
- Ambulans helikopterler, bebek yaşam destek ünitesi de dâhil olmak üzere, uçuş sırasında teşhis ve ilk yardım imkânı tanıyan modern ekipmanlarla donatılmış durumda.© Sputnik / Amur Gadjiyev
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