Kommersant: FSB, Rus askeri istihbarat servisi GRU'ya yönelik saldırıyı önledi

Kommersant gazetesinin haberine göre İsveç ve Tacikistan'daki terör saldırılarını uzaktan organize eden ve bizzat kontrol eden IŞİD liderlerinden Ebu Usame Horaki (Tacittin Nazarov), Moskova'da 2 benzer saldırı planladı.

Horaki'nin militanlara önce GRU'nun genel merkezini ardından bir raylı ulaşım aracını patlatma emri verdiğini belirten gazete, ancak FSB'nin saldırı hazırlığı yapan kişileri açığa çıkarıp gözaltına almasıyla saldırıların önlendiğini vurguladı.

Haberde, Noraki'nin yakalanmadığı ve bazı kaynaklara göre şu anda Irak'ın Musul kentinde yaşadığı da ifade edildi.