Rus uzman: Tsirkon füzesinin mevcut modern sistemlerle önlenmesi neredeyse imkânsız

© AFP 2018 / Tsirkon hipersonik füzelerinin ABD’deki hedefleri belli oldu

Rus askeri uzman ve makale yazarı Vladislav Şurıgin, Rusya'da geliştirilen Tsirkon isimli yeni hipersonik füzeyi önleme olasılığını ‘yüzde 0.1' olarak açıkladı.

Şurıgin, "Şu anda Tsitkon'u önleme olasılığı yüzde 0.1. Yani bu durumda bir Tsirkon'u düşürmek için 10 adet önleyici füze gerekli" diye konuştu.

Rus uzman, Tsirkon füzesinin ‘neredeyse saniyeler içinde gerek gemilerde, gerekse de karada bulunan koruma altındaki her türlü tesisi vurma imkânı sağladığını' vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Meclis konuşmasında ‘hem deniz hem de kara hedeflerini imha etme kabiliyetine sahip' hipersonik Tsirkon füzesinin ses hızını 9 kat aşacağını ve bin kilometreyi aşan mesafelere ulaşabileceğini, gemilerin ve denizaltılarının bu füzeyle donatılacağını belirtmişti.