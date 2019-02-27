Rusya ile Çin'den, Venezüella'ya askeri müdahale planlarına tepki

Rusya ve Çin Dışişleri Bakanları, ABD ve müttefiklerinin Venezüella'ya askeri müdahale düzenleme planlarına karşı çıktı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Hindistan Dışişleri Bakanı Hindistan Dışişleri Bakanı Vijay Gokhale, Çin'in Chu Zhen kentinde üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Askeri müdahalede bulunmak için suni olarak bahane üretmeye dönük kabul edilemez girişimler olduğunu görüyoruz, Washington'un tüm seçeneklerin masada olduğuna dair doğrudan tehditlerini duyuyoruz. Askeri teçhizat sevkiyatı ve Özel Kuvvetler'in hazırlanması, bunun somut kanıtları" dedi.

'ABD, BÖLGE ÜLKELERİNİ DİNLEMELİ'

Askeri müdahale senaryosundan en az Rusya kadar endişe duyan tüm ülkelerle birlikte hareket ettiklerini kaydeden Lavrov, ABD'nin bölge ülkelerinin görüşlerini dinlemesi gerektiğine inandığını belirtti.

ABD'nin 'Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun günleri sayılı' açıklamasına da tepki gösteren Lavrov, "Bu açıklama, sıradaki ülkelerin Küba ve Nikaragua olduğu anlamına geliyor" diye ekledi.

'ASKERİ GÜÇ TEHDİDİNE VE KULLANIMINA KARŞI ÇIKMALIYIZ'

Venezüella'ya askeri müdahale planları hakkında Lavrov'la ortak görüşte olduklarını söyleyen Çinli bakan Wang, Venezüella'da yaşanan gelişmelerin bu ülkenin iç meselesi olduğunu kaydetti.

Wang, "Venezüella konusunu ele alırken iç işlerine müdahalede bulunmama ilkesini esas almalı, askeri güç tehdidine veya kullanımına karşı çıkmalı ve temel uluslararası ilişkiler standartlarını uygulamalıyız" diye konuştu.