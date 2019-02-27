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19:04 27 Şubat 2019
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    Rus avatar robot FEDOR

    Rus robot FEDOR yabancı benzerlerinden daha üstün

    © Sputnik / Igor Zarembo
    Rusya
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    Rusya'da üretilen insan benzeri robot FEDOR, ellerinin ince motor becerileri ve el aleti kullanma yeteneğiyle yabancı benzerlerine fark atıyor.

    Rus avatar robot FEDOR
    © Fotoğraf: YouTube/Chris Eger
    Rus avatar robot FEDOR kendi kendine öğrenme becerisi kazanabilir
    Bilimsel Üretim Kuruluşu ‘Androidnaya Tehnika' CEO'su Yevgeniy Dudorov, Sputnik'e verdiği röportajda, FEDOR'un el aletleri kullanabilme yeteneği ve ellerinin ince motor becerisiyle Amerikan Boston Dynamics de dahil, kendi alanındaki tüm yabancı robotlardan daha iyi özelliklere sahip olduğunu söyledi.

    FEDOR'un Acil Durumlar Bakanlığı tarafından verilen sipariş üzerine, Perspektif Araştırma Fakfı ve Bilimsel Üretim Kuruluşu ‘Androidnaya Tehnika' işbirliğiyle geliştirilen ilk insan benzeri robot olduğunu belirten Dudorov, robotun 2021 yılında yörüngeye gönderilmesinin planlandığını belirtti.

    UZAYA UÇMAYA HAZIRLANIYOR

    FEDOR'un Soyuz uzay gemisiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçuşu için ön hazırlıkların yapıldığını kaydeden Dudorov, "Bu konu henüz değerlendirme aşamasında. Eğer Roskosmos içinde böyle bir uçuş için karar alınırsa ve uygulanması için teknik imkanlar oluşturulursa, biz böyle bir görevi yerine getirmeye hazırız. Bu uçuşla ilgili ön hazırlıklar tamamlandı" dedi.

    Soyuz uzay aracında yerleştirme çalışmalarının yapıldığını belirten Dudorov, FEDOR'u Soyuz uzay aracının merkezi komuta koltuğuna oturttuklarını, yanına iki uçuş mühendisi veya faydalı bir yükü rahatlıkla yerleştirebileceklerini gördüklerini kaydetti.

    Rus avatar robot FEDOR
    © Sputnik / Igor Zarembo
    Rus avatar robot FEDOR iki eliyle ateş edebiliyor
    Uzaya uçuş görevi verildiği taktirde, FEDOR'un gemi ile elektromanyetik uyumluluk için titreşim masasında ilave testlerden geçmesi gerektiğine vurgu yapan Dudorov, "Uçuşla ilgili kararın Şubat aynının sonunda verilmesini bekliyoruz. Kararın olumlu olması halinde, uçuş sırasında iletişim kanallarını ve dünyadan gelen komutların FEDOR tarafından uygulanmasını test edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Geçen yıl, roket ve uzay endüstrisinden bir kaynak Sputnik'e, Roskosmos'un 2019 yılında Soyuz MS insansız uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na aynı anda iki robot göndermeyi planladığını söylemişti.

    Ayrıca projeye ‘Syberkick' adı verildiği ve FEDOR'un Soyuz uzay aracına yerleştirilmesinin Roskosmos Başkanı Dmitriy Rogozin'e gösterildiği belirtildi.

    YARATICILARI 'KÖPEK ROBOT' GELİŞTİRİYOR

    Yevgeniy Dudorov, Androidnaya Tehnika ve Rusya Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü ‘Signal'in birlikte Boston Dynamics'ten BigDog benzeri dört ayaklı yük taşıma robotu geliştirdiklerini söyledi:

    Rus avatar robot FEDOR testere kullanmayı öğrendi
    © Fotoğraf: Yotube
    Rus avatar robot FEDOR testere kullanmayı öğrendi
    "Böyle bir çalışma yürütüyoruz. Geçen yıl Rusya Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü ‘Signal'ile birlikte yük taşımacılığında kullanılacak hareket ve transfer teknolojilerini test etmek için biyomorfik bir platform geliştirdik."

    Dudorov, dört ayaklı robot teknolojisini geliştirdiklerini, ancak daha 2005 yılında BigDog'un ilk versiyonunu sunan Boston Dynamics'ten henüz çok geride olduklarını şu sözlerle ifade etti:

    "ABD Savunma Bakanlığı'nın siparişi üzerine AlphaDog'un geliştirilmesi projesine 42 milyon dolar yatırım yaptılar. Daha sonra koşu bandında saatte 32 km hıza ulaşan Cheetah ve saatte 25 km hıza ulaşan Spot'u geliştirdiler. Yaklaşık 50 adet dört bacaklı robot ürettiklerini düşünüyoruz. Biyomorfik konuların geliştirilmesi için yaklaşık 500 milyon dolar harcayarak bu alanda otorite konumuna geldiler."

    Dudorov'a göre, Rus geliştiriciler de yerlerinde saymıyor ve farklı kullanım alanları için yeni biyomorfik platform türleri geliştiriyorlar.

    Etiketler:
    Syberkick, FEDOR, Soyuz-MS, Soyuz, Boston Dynamics, Signal, Rusya Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü, Androidnaya Tehnika, Rusya Federal Uzay Ajansı Roskosmos, Acil Durumlar Bakanlığı, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), Yevgeniy Dudorov, Dmitriy Rogozin, Rusya
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