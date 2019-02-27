Cohen, ABD Başkanı'nın Trump Tower Moscow anlaşmasına kişisel ilgisi olduğundan bahsetmedi

Peskov, "Aksine yazışmalarda bu projeyi hayata geçirmenin başarılamadığı aktarılıyordu. Yani bu projeyi hayata geçirmeyi başaramıyorlardı. Bu nedenle başvurmuşlardı, herhangi bir yardım bulmaya çalışıyorlardı, fakat doğru adrese başvurmadılar" diye konuştu.
Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in adı da aynı soruşturma kapsamında geçiyor. Cohen daha önce seçim kampanyaları finansman yasalarını ihlal ettiği ve vergi kaçırdığı konusunda suçunu itiraf etmiş, cezasının hafifletilmesi karşılığında Mueller ile işbirliği yapmayı ve Trump ile ilgili iki olayı anlatmayı kabul etmişti.
Bu olaylardan biri ise ABD Başkanı'nın Moskova'da Trump Tower'in inşaat projesi ile ilgiliydi. Cohen daha önce proje ile ilgili görüşmelerin seçimlerden birkaç ay önce sonlandırıldığını ileri sürmüş, ancak daha sonra Trump'ın kendisinden bu konuda Kongre'ye yalan ifade vermesini talep ettiğini açıklamıştı.
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