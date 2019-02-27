Cohen, ABD Başkanı'nın Trump Tower Moscow anlaşmasına kişisel ilgisi olduğundan bahsetmedi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in yaptığı yazışmalarda ABD Başkanı'nın Trump Tower Moscow anlaşmasına kişisel bir ilgisi olduğundan hiçbir zaman bahsetmediğini belirtti.

© AP Photo / Evan Vucci Peskov: Kremlin, Moskova'da Trump Tower inşa edilmesi için kimseyle görüşmedi

Gazetecilerle bir araya gelen Peskov, Kohen'in mektuplarında ABD Başkanı Donalşd Trump'ın söz konusu anlaşmaya yönelik herhangi bir kişisel ilgi duyduğundan bahsedip bahsetmediği yönündeki soruya, "Hayır, bundan hiçbir zaman bahsedilmedi" yanıtını verdi.

Peskov, "Aksine yazışmalarda bu projeyi hayata geçirmenin başarılamadığı aktarılıyordu. Yani bu projeyi hayata geçirmeyi başaramıyorlardı. Bu nedenle başvurmuşlardı, herhangi bir yardım bulmaya çalışıyorlardı, fakat doğru adrese başvurmadılar" diye konuştu.

Trump karşıtları, çevresinden yaklaşık 20 kişinin ‘Rusya ile temasta bulunduklarını' ileri sürüyor. Fakat ABD'li Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, yürüttüğü soruşturma kapsamında Trump'ın çevresinde daha önce ya da şu anda bulunan veya seçim kampanyasına katılan hiç kimseye komplo suçlaması yöneltmedi.

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in adı da aynı soruşturma kapsamında geçiyor. Cohen daha önce seçim kampanyaları finansman yasalarını ihlal ettiği ve vergi kaçırdığı konusunda suçunu itiraf etmiş, cezasının hafifletilmesi karşılığında Mueller ile işbirliği yapmayı ve Trump ile ilgili iki olayı anlatmayı kabul etmişti.

Bu olaylardan biri ise ABD Başkanı'nın Moskova'da Trump Tower'in inşaat projesi ile ilgiliydi. Cohen daha önce proje ile ilgili görüşmelerin seçimlerden birkaç ay önce sonlandırıldığını ileri sürmüş, ancak daha sonra Trump'ın kendisinden bu konuda Kongre'ye yalan ifade vermesini talep ettiğini açıklamıştı.