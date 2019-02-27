Putin: Ordu ve donanmayı güçlendirmeye yönelik adımlar savunma nitelikli

Rusya lideri Vladimir Putin, yetkililerin ordu ve donanmanın güçlendirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmaya devam ettiklerini, bu yöndeki adımların sadece savunma nitelikli olduğunu ve Rusya’nın güvenliğini sağlamayı, egemenliğini ve ulusal çıkarlarını korumayı amaçladığını belirtti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özel Operasyon Kuvvetleri günü onuruna düzenlenen törendeki konuşmasında, yetkililerin ordu ve donanmanın güçlendirilmesi ve gelişmesi ile ilgili çalışmaya devam ettiklerini, bu yöndeki adımların sadece savunma nitelikli olduklarını ve Rusya'nın güvenliğini sağlamayı, egemenliğini ve ulusal çıkarlarını korumayı amaçladıklarını ifade etti.

Putin, "Ordu ve donanmanın güçlendirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara adım adım devam edeceğiz, bu adımlar sadece savunma niteliği taşıyor ve Rusya'nın güvenliğini koşulsuz olarak sağlamayı, egemenliğini ve ulusal çıkarlarını korumayı amaçlıyor" diye konuştu.

Rus lider, Özel Operasyon Kuvvetleri'nin ustalık seviyelerini yükseltmeye devam edeceklerinden ve gereklilik halinde her türlü zorlu görevi yerine getireceklerinden, Rusya'ya yönelik tehditleri nereden gelirse gelsin etkisizleştireceklerinden emin olduğunu vurguladı.