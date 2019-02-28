'Atomexpo-2019' forumunda ‘Atomexpo Ödülleri' ikinci kez sahiplerini bulacak

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) tarafından her yıl organize edilen, Rusya’nın Soçi kentinde 15-16 Nisan’da düzenlenecek olan Uluslararası Nükleer Enerji Forumu 'Atomexpo-2019' kapsamında ‘Atomexpo Ödülleri' ikinci kez törenle sahiplerine takdim edilecek.

© Sputnik / Alexei Danichev Uluslararası Nükleer Enerji Forumu 'Atomexpo', rekor tazeledi

Atom teknolojilerinin insanlığın yararına geliştirilmesi ve kullanımına sunulan katkılarından dolayı takdim edilen uluslararası profesyonel ödül olan 'Atomexpo Awards' için 5 dalda yarışılıyor.

Söz konusu dallar, ‘Yaşamın kalitesini iyileştirmek için atom teknolojileri’, ‘Gelecek için yenilikler’, atom enerjisi alanında ulusal programın hayata geçirilmesi ile ilgili en iyi projeler için ‘En iyi start’, en etkili iletişim projeleri için ‘Kamu kabul edilebilirliği’ ve ‘İnsan sermayesinin gelişimi’ olarak sıralanıyor.

Her dalın kazananı, dünya nükleer endüstrisi uzmanlarının başkanlık ettiği 5 bağımsız uluslararası jüri tarafından belirlenecek. Jüri başkanları arasında Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Nükleer Enerji Ajansı eski Genel Direktörü Luis Echavarri, Japonya Atom Endüstri Forumu (JAIF) Danışmanı Takuya Hattori, Akkuyu Nükleer A.Ş. ve Fennovoima Ltd.Şti. Yönetim Kurulu Üyesi Henri Edouard Proglio gibi isimler var.

Bu yıl 11’incisi düzenlenecek olan ‘Atomexpo-2019’ forumunun ana teması, ileri atom teknolojilerinin Birleşmiş Milletler’in (BM) sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkısı olacak. Son yıllarda forum, Rus nükleer endüstrisinin yabancı ortakların katılımıyla gerçekleşen etkinlikten, organizasyonu için Rosatom’un platform sunduğu küresel bir tartışma etkinliğine dönüştürüldü.

Geçen yıl 10’uncusu düzenlenen Atomexpo Uluslararası Nükleer Enerji Forumuna 4 binden fazla delege ve 68 ülkeden konuklar katılmış, katılımcı şirketlerin toplam sayısıysa 600’ü aşmıştı. Forum kapsamında 39’nin üzerinde anlaşmaya ve diğer belgelere imza atılmıştı.