'Soçi mutabakatı çöktü mü?' sorusunun yöneltildiği Zaharova: Sonuna kadar uygulanmıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ile İdlib'e ilişkin imzaladıkları, bu bölgenin teröristlerden arındırılmasını öngören Soçi Mutabakatı'nın tamamen uygulanmadığını söyledi.

İmzalanmasının ardından altı ay geçmiş olmasına rağmen sahada hala hayata geçirilemeyen Soçi Mutabakatı hakkında Rus Dışişleri'nden yeni bir açıklama geldi.

Haftalık basın toplantısında Zaharova'ya, 'Ankara'nın Soçi Mutabakatı'ndaki taahhütlerini yerine getirmemiş olmasının, bu anlaşmanın çöktüğü anlamına gelip gelmediği' şeklinde bir soru yöneltildi.

Zaharova yöneltilen bu soru karşısında, "Şöyle ifade edersem diplomasi diline daha uygun konuşmuş olurum: (Türkiye'yle İdlib hakkında yaptığımız) anlaşma, sonuna kadar uygulanmıyor" dedi.

Soçi'de imzalanan mutabakata göre, radikal terör örgütlerinin İdlib'deki silahsızlandırılmış tampon bölgeden çekilmesi gerekiyordu. Ancak sürenin 15 Ekim 2018'de dolmasına rağmen bu örgütlerin üyelerinin hepsi buradan çekilmiş değil.Hatta İdlib'in büyük bölümü hala teröristlerin kontrolünde.

Buna karşın Rusya lideri Vladimir Putin de dahil olmak üzere Rus yetkililer, Türkiye'nin, mutabakatın sahada uygulanması için elinden geleni yaptığına ve bunun kolay bir iş olmadığına vurgu yaptı. Fakat terörist grupların İdlib'deki varlığına 'sonsuza dek tahammül edilemeyeceği' yönünde Rusya'dan gelen mesajlar, son dönemde sıklaşmaya başladı.