'Soçi mutabakatı çöktü mü?' sorusunun yöneltildiği Zaharova: Sonuna kadar uygulanmıyor

Haftalık basın toplantısında Zaharova'ya, 'Ankara'nın Soçi Mutabakatı'ndaki taahhütlerini yerine getirmemiş olmasının, bu anlaşmanın çöktüğü anlamına gelip gelmediği' şeklinde bir soru yöneltildi.
Zaharova yöneltilen bu soru karşısında, "Şöyle ifade edersem diplomasi diline daha uygun konuşmuş olurum: (Türkiye'yle İdlib hakkında yaptığımız) anlaşma, sonuna kadar uygulanmıyor" dedi.
Hatta İdlib'in büyük bölümü hala teröristlerin kontrolünde.
Buna karşın Rusya lideri Vladimir Putin de dahil olmak üzere Rus yetkililer, Türkiye'nin, mutabakatın sahada uygulanması için elinden geleni yaptığına ve bunun kolay bir iş olmadığına vurgu yaptı. Fakat terörist grupların İdlib'deki varlığına 'sonsuza dek tahammül edilemeyeceği' yönünde Rusya'dan gelen mesajlar, son dönemde sıklaşmaya başladı.
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