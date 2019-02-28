Putin, Rus ordusu ve polisi için hazırlanan yeni tabancaları inceledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İçişleri Bakanlığı'nı ziyareti sırasında Rus polisi ve ordusunun kullanabileceği silahları inceledi.

Rusya İçişleri Bakanlığı'nı ziyaret eden Putin'e, Rus polisi ve askerinin kullanabileceği silahlar gösterildi.

Putin gezi sırasında 6 metre menzilli elektro şoklu ve ordu için halihazırda testlerden geçen bir başka silahla ilgilendi.